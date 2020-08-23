"Мы никогда не узнаем об этом, если не проведем тщательное исследование": NASA начинает искать "‎планеты-изгои"

NASA запускает новое исследование, в ходе которого астрономы могут обнаружить, что "планет-изгоев" — планет, которые перемещаются в космосе без обращения вокруг своего Солнца — больше, чем звезд в Млечном Пути.

В исследовании учеными было подсчитано, что будущий космический телескоп "Нэнси Грейс" NASA сможет найти сотни "‎планет-изгоев" в Млечном Пути. По словам Джонсона, идентификация этих планет поможет ученым определить общее количество «"планет-изгоев" в нашей галактике. Блуждающие или свободно плавающие планеты — изолированные объекты, масса которых аналогична массам планет. Происхождение таких объектов неизвестно, но есть вероятность, что они ранее были связаны с родительской звездой.

"Вселенная может быть изобилует "‎планетами-изгоями", и мы даже не узнаем об этом", — сказал Скотт Гауди, профессор астрономии и выдающийся ученый университета штата Огайо и соавтор статьи. "Мы никогда не узнаем об этом, если не проведем тщательное исследование с помощью космического микролинзирования, как это собирается сделать новый телескоп "Нэнси Грейс" НАСА".

Новый телескоп, названный в честь первого главного астронома НАСА, которая также была известна как "мать" телескопа Хаббл, попытается построить первую перепись планет-изгоев, которая может помочь ученым понять, как формируются эти объекты. У телескопа "Нэнси Грейс" также будут другие цели, в том числе поиск планет, которые вращаются вокруг звезд в нашей галактике.

Микролинзирование — единственный известный метод, способный обнаруживать планеты на действительно больших расстояниях от Земли. Оно может найти планеты, вращающиеся вокруг звезд вблизи центра галактики, в тысячах световых лет.