Скачать
Понедельник, 24.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Мы строим именно такую страну, которая всегда готова дать отпор
Зеленский: Мы строим именно такую страну, которая всегда готова дать отпор
Коронавирус в Украине: новых случаев обнаружили меньше, но во всех областях
Коронавирус в Украине: новых случаев обнаружили меньше, но во всех областях
Бавария минимально обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов (Видео)
Бавария минимально обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов (Видео)
24 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
24 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Из чего сделан динозавр? Ученые выяснили, как их скелеты выдерживали их огромный вес

Из чего сделан динозавр? Ученые выяснили, как их скелеты выдерживали их огромный вес
Обновлено 10:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Twitter
Палеонтологи в сотрудничестве с инженерами-механиками и инженерами-биомедиками выяснили, как скелеты одних из крупнейших динозавров (гадрозавры или динозавры с утиным клювом) выдерживали ​​огромную нагрузку, ведь их вес составлял до 3600 кг.

Сотрудничество палеонтологов, инженеров-механиков и инженеров-биомедиков показало, что структура трабекулярной кости гадрозавров и некоторых других динозавров уникальна и способна выдерживать большой вес и отличается от структуры млекопитающих и птиц.

"Структура трабекулярной или губчатой кости, которая формируется внутри костей, которые мы изучали, уникальна для динозавров", — заявил Тони Фиорилло, палеонтолог SMU и один из авторов исследования. Трабекулярная костная ткань окружает крошечные промежутки или отверстия во внутренней части кости.

В отличие от млекопитающих и птиц, губчатая кость не увеличивается в толщине по мере увеличения размеров тела динозавров. Вместо этого увеличивается плотность образования губчатой кости. Без этой адаптации для снижения веса скелетная структура, необходимая для поддержки гадрозавров, была бы настолько тяжелой, что динозаврам было бы очень трудно передвигаться.

Губчатая костная ткань (губчатое вещество, трабекулярное вещество, лат. substantia spongiosa) — костная ткань ячеистого вида, сформированная рыхло лежащими костными трабекулами. Губчатое вещество имеет большую площадь поверхности, лёгкость, меньшую плотность и прочность.

Междисциплинарная группа исследователей использовали теорию разрушения материалов и шкалу аллометрии, которая описывает, как характеристики живого существа меняются с размером, для анализа компьютерной томографии дистального отдела бедренной кости и проксимального отдела большеберцовой кости окаменелостей динозавров.

Обитала в воде, а не на суше: палеонтологи исследовали останки рептилии со сверхдлинной шеей

Команда, финансируемая Управлением полярных программ Национального научного фонда и Национальным географическим обществом, первой применила эти инструменты, чтобы лучше понять структуру костей вымерших видов, и первой оценила взаимосвязь между архитектурой костей и движением динозавров. Они сравнили свои результаты со сканированием живых животных, таких как азиатские слоны и вымерших млекопитающих — мамонтов.

Понимание механики трабекулярной архитектуры динозавров может помочь ученым лучше понять устройство других легких и плотных структур, заключают ученые.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Динозавры, Наука, Палеонтологи, Скелет.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В купальниках на берегу океана: Кендалл Дженнер и Хейли Бибер вместе отправились на отдых
02 Стаканчик воды с утра поможет укрепить здоровье: польза для организма
03 СМИ: Лукашенко покинул свой дворец на вертолете (Видео)
04 В бронежилете и с автоматом в руках: Лукашенко попал на камеру возле Дворца независимости в Минске (Видео)
05 В купальнике и без макияжа: Настя Каменских поделилась новым сексуальным снимком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости
Украина отмечает 29-ю годовщину независимости
Коронавирус в мире: уже более 16 миллионов человек излечились
Коронавирус в мире: уже более 16 миллионов человек излечились
Украинцев на День независимости ожидает жара, местами пройдут дожди
Украинцев на День независимости ожидает жара, местами пройдут дожди
С днем рождения, Украина: Google отметил День Независимости Украины праздничным Doodle
С днем рождения, Украина: Google отметил День Независимости Украины праздничным Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь