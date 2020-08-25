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Весьма неожиданно: бактерии умеют "кричать" и делают это, когда умирают

Весьма неожиданно: бактерии умеют "кричать" и делают это, когда умирают
Обновлено 19:51 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Вы берете пылевую тряпку, наносите чистящее средство на поверхность, протираете ее, а затем… наслаждаетесь чистотой вокруг. Как оказалось, безмятежность в этом момент царит вовсе не везде. Ученые выяснили, что в мире микробов происходит настоящий апокалипсис с криками полными боли!

Новое исследование показало, что бактерии могут «кричать», когда они умирают, испуская химические сигналы тревоги, которые предупреждают собратьев об опасности.

Такие бактерии, как кишечная палочка, способны обнаруживать опасность и «некросигнализировать» своим сородичам, когда они умирают, чтобы более удачливые бактерии могли начать мутировать и вырабатывать устойчивость.

Ученые из Техасского университета в Остине, стоящие за новым исследованием, начали свою работу, когда заметили, что антибиотики часто убивают только часть бактерий. Углубившись в этот процесс, они обнаружили, что когда антибиотики попадают в настоящее царство кишечной палочки, умирающие бактерии начинают посылать химический сигнал, который побуждает их «соотечественников» быстро адаптироваться к угрозе, увеличивая шансы на выживание.

Новое исследование: ученые показали, как выживают микробы на Венере

Авторы работы говорят, что это удивительный и интригующий пример просоциального поведения на микроскопическом уровне. Такой «геройский поступок» не помогает индивиду выжить, но позволяет ему использовать свою смерть во благо другим, делая всю колонию более сильной, и давая ей больше шансов на размножение.

Исследователи также отмечают, что ранее уже было известно о существовании бактериальных колоний, в которых мертвые организмы могут передавать «питание» живым. Однако ученые впервые смогли заметить активный сигнал об опасности от мертвых организмов.

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Все по теме:

Бактерии, Исследования, Биология.

Автор:

Телеграф
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