Весьма неожиданно: бактерии умеют "кричать" и делают это, когда умирают

Вы берете пылевую тряпку, наносите чистящее средство на поверхность, протираете ее, а затем… наслаждаетесь чистотой вокруг. Как оказалось, безмятежность в этом момент царит вовсе не везде. Ученые выяснили, что в мире микробов происходит настоящий апокалипсис с криками полными боли!

Новое исследование показало, что бактерии могут «кричать», когда они умирают, испуская химические сигналы тревоги, которые предупреждают собратьев об опасности.

Такие бактерии, как кишечная палочка, способны обнаруживать опасность и «некросигнализировать» своим сородичам, когда они умирают, чтобы более удачливые бактерии могли начать мутировать и вырабатывать устойчивость.

Ученые из Техасского университета в Остине, стоящие за новым исследованием, начали свою работу, когда заметили, что антибиотики часто убивают только часть бактерий. Углубившись в этот процесс, они обнаружили, что когда антибиотики попадают в настоящее царство кишечной палочки, умирающие бактерии начинают посылать химический сигнал, который побуждает их «соотечественников» быстро адаптироваться к угрозе, увеличивая шансы на выживание.

Авторы работы говорят, что это удивительный и интригующий пример просоциального поведения на микроскопическом уровне. Такой «геройский поступок» не помогает индивиду выжить, но позволяет ему использовать свою смерть во благо другим, делая всю колонию более сильной, и давая ей больше шансов на размножение.

Исследователи также отмечают, что ранее уже было известно о существовании бактериальных колоний, в которых мертвые организмы могут передавать «питание» живым. Однако ученые впервые смогли заметить активный сигнал об опасности от мертвых организмов.