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Новый вид ископаемого животного назвали в честь вокалистки Nightwish (Фото)

Новый вид ископаемого животного назвали в честь вокалистки Nightwish (Фото)
Обновлено 03:47 Сегодня Телеграф hightech.fm
Новый вид ископаемых офиур назвали в честь вокалистки группы Nightwish Флоры Янсен.

Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид офиур, также называемых змеехвостками, обитавшей в мелком, теплом море, которое покрывало часть нынешних Нидерландов в конце эры динозавров. Существо, похожее на морскую звезду, было обнаружено более 20 лет назад, но только теперь оно было признано новым для науки. Название нового ископаемого отдает дань уважения голландской вокалистке группе Nightwish Флоре Янсен.

Как и многие другие захватывающие открытия, новые ископаемые виды долгое время оставались незамеченными. Это была удача, когда коллекционер окаменелостей заметил окаменелость крошечного существа, похожего на морскую звезду, во время одной из своих экскурсий во всемирно известный карьер компании ENCI HeidelbergCement недалеко от голландского города Маастрихт. Образец был намного меньше, чем другие окаменелости змеехвосток, которые иногда находили в том же месте, и поэтому вероятность их сбора была гораздо ниже. Доктор Джон Ягт, палеонтолог из Музея естественной истории в Маастрихте, вскоре идентифицировал этот экземпляр как змеехвостку с длинными шипами.

"Я считал, что этот образец принадлежал к группе змеехвосток, которая особенно редко встречается в летописи окаменелостей, но его истинная идентичность оставалась загадкой, учитывая имеющуюся информацию. При исследовании микрофоссилий, извлеченных из тех же пород, которые дали ископаемое в виде змеехвостки, я заметил микроскопические фрагменты скелета, которые, казалось, принадлежали к тому же виду", - говорит доктор Джон Ягт, палеонтолог из Музея естественной истории в Маастрихте.

20 лет спустя Ягт оказался прав, когда когда доктор Бен Туи и доктор Леа Номерже, палеонтологи из Музея естественной истории в Люксембурге, исследовали окаменелости в виде змеехвостки из Маастрихта под другим углом, принимая во внимание новейшие достижения в области науки.

"Нам невероятно повезло иметь как микроскопические останки скелета, так и полный ископаемый скелет одного и того же вида змеехвосток, — говорит Туи. — Это обеспечило исключительно полную картину вида".

То, что этот вид оказался новым для науки, само по себе было захватывающим, но было еще кое-что: "Новая змеехвостка, должно быть, жила в мелком теплом море, в то время как ее живые родственники обитают в глубоком море. Это показывает, что существовала — значительный сдвиг в распределении за последний миллион лет", — объясняет Туи.

Ophiomitrella floorae

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Новое ископаемое, Ophiomitrella floorae, находится на передвижной выставке Rock Fossils on Tour, посвященной окаменелостям, названным в честь рок-групп и музыкантов, таких как Kalloprion kilmisteri, древнего червя в честь Яна Лемми Килмистера из Motörhead и в настоящее время экспонируется (до 3 января 2021 года) в Музее естественной истории в Маастрихте.

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Все по теме:

Nightwish, Палеонтология, Офиуры, Флора Янсен.

Автор:

Телеграф
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