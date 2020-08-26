ИИ обнаружил 50 новых экзопланет

Британские ученые создали искусственный интеллект, который проанализировал данные с телескопа "Кеплер" и смог открыть 50 новых экзопланет.

Группа ученых из британского Университета Уорвика идентифицировала 50 новых экзопланет в космосе благодаря использованию алгоритма на основе искусственного интеллекта, который проанализировал старые данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Об этом сообщает CNN.

Астрономы сначала тренировали алгоритм обнаруживать планеты на основе старых данных, которые собрал предыдущий телескоп "Кеплер" от NASA во время своего пребывания в космосе в течение девяти лет.

Уже когда алгоритм научился четко различать настоящие планеты от ложноположительных, тогда астрономы дали ему проанализировать старые наборы данных, которые еще не имели своего подтверждения. Там алгоритм и обнаружил 50 новых экзопланет.

"С точки зрения подтверждения планет, никто ранее не использовал технику машинного обучения", - заявил исследователь Дэвид Армстронг.

В то же время, ученые рекомендуют астрономам использовать несколько методов для подтверждения новых планет.

Отмечается, что масса новоподтвержденных планет колеблется в размерах от планет с массой Нептуна до планет с массой меньше Земли. Некоторые из этих планет вращаются вокруг звезды за 200 дней, а некоторые и за одни сутки.

Как сообщалось ранее, в NASA разработали ИИ, который будет предугадывать столкновения небесных тел.