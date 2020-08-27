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Планета ближайшей к нам звезды: как может выглядеть поверхность Proxima b (Фото)

Планета ближайшей к нам звезды: как может выглядеть поверхность Proxima b (Фото)
Обновлено 04:48 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Планета Proxima b была обнаружена в 2016 году, она вращается вокруг ближайшей к Солнечной системе звезде и может быть пригодной для жизни. В Европейской южной обсерватории (ESO) показали, как может выглядеть ее поверхность.

Почти четыре года назад ученые обнаружили планету, чьи размеры были приближены к размерам Земли. Кроме того, она вращается вокруг ближайшей к нам соседней звезды и может быть пригодной для жизни. К такому выводу пришли астрономы, использующие 3,6-метровый телескоп Европейской южной обсерватории в Ла-Силла, Чили, вместе с другими телескопами по всему миру.

Экзопланета находится на таком расстоянии от своей звезды, что температура достаточно низкая, чтобы жидкая вода скапливалась на ее поверхности.

Новая планета вращается вокруг Проксимы Центавра, самого маленького члена тройной звездной системы, известного поклонникам научной фантастики во всем мире как Альфа Центавра. На расстоянии чуть более 4 световых лет Проксима — ближайшая к Земле звезда, не считая нашего Солнца.

Впечатление художника Корнмессера из ESO демонстрирует вид поверхности планеты Проксима b, вращающейся вокруг звезды красного карлика Проксимы Центавра, ближайшей к Солнечной системе звезды.

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Двойная звезда Альфа Центавра AB также присутствует на изображении. Проксима b немного массивнее Земли и вращается в обитаемой зоне вокруг Проксимы Центавра, где температура подходит для существования жидкой воды на ее поверхности.

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Все по теме:

Космос, Астрономия, Proxima b.

Автор:

Телеграф
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