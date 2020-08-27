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"Я тебя породил, я тебя и убью": ученые решили бороться с болезнями, передаваемыми комарами, с помощью - комаров

"Я тебя породил, я тебя и убью": ученые решили бороться с болезнями, передаваемыми комарами, с помощью - комаров
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
На протяжении десятилетий исследователи ломали голову над тем, как бороться со смертельными болезнями, передаваемыми комарами, такими как лихорадка денге. Но можно ли решить эту проблему с помощью самих комаров?

Французская компания InnovaFeed, специализирующаяся на производстве насекомых для кормления скота, в партнерстве с Австралийской исследовательской программой World Mosquito Program (WMP) разрабатывает то, что, по ее словам, является первым промышленным производством комаров. Затем этих комаров планируют модифицировать и отправлять в дикие популяции, чтобы уменьшить их численность.

Поскольку уровень заражения комарами увеличивается, компании и исследователи спешат разработать эффективные средства борьбы с популяцией кровососущих существ. За последние два десятилетия количество случаев лихорадки денге увеличилось в восемь раз, с 500 000 случаев в 2000 году до 4,2 млн в 2019 году.

В большинстве случаев денге вызывает повышение температуры тела, тошноту, боли в мышцах и суставах, но может привести и к летальному исходу, если спровоцирует внутреннее кровотечение или поразит жизненно важные органы.

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Вирусы денге и зика представляют собой настоящую проблему для Франции, поскольку в последние годы на ее заморских территориях в Индийском океане, Тихом океане и Южной Америке произошли крупные вспышки.

Рост показателей инфицирования лихорадкой денге, зика, чикунгунья и желтой лихорадкой побудил австралийскую исследовательскую группу расширить масштабы предыдущих проектов. Десять лет назад WMP выступила с проектом, частично финансируемым Фондом Билла и Мелинды Гейтс, по вакцинации самок комаров бактерией, которая предотвращает передачу вирусов, таких как денге, людям.

Этих комаров, являющихся переносчиками бактерии Wolbachia, выпустили в Австралии, затем в Бразилии, на заморских территориях Франции в Новой Каледонии и Индонезии. В Индонезии исследование воздействия, проведенное на 300 000 человек, показало, что уровень заражения денге снизился на 77% в регионах, где были завезены модифицированные комары.

Партнерство между InnovaFeed и WMP направлено на то, чтобы вывести этот метод на новый уровень качества.

Другая компания Oxitec, базирующаяся в Великобритании, но финансируемая американскими фондами, получила от агентства США по защите окружающей среды зеленый свет на выпуск своих лабораторно модифицированных комаров во Флориде.

Безопасные, не кусающие самцы москитов Oxitec предназначены для подавления местных диких популяций комаров, распространяющих болезни. Комары несут в себе самоограничивающийся ген, который означает, что, когда выведенные самцы-комары спариваются с дикими самками, их потомство наследует копию этого гена, который не позволяет самкам дожить до взрослой жизни.

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Как следствие, наблюдается сокращение популяции диких вредителей.

Около 750 миллионов генетических комаров будут выпущены для борьбы с естественными комарами во Флориде.

Ученые предупреждают, что глобальное потепление может спровоцировать крупные вспышки лихорадки денге, чикунгуньи или зика в будущем, поскольку комары процветают при высоких температурах и имеют более длительные периоды размножения.

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Болезнь, Наука, Комар.

Автор:

Телеграф
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