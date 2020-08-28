Можно разместить даже на мыльном пузыре: созданы самые тонкие, легкие и гибкие солнечные батареи в мире

Исследователи из Саудовской Аравии представили метод для изготовления солнечных батарей, которые теперь можно сделать настолько тонкими, легкими и гибкими, что они могут удержаться даже на мыльном пузыре. Новое соединение, которые эффективно улавливают энергию из света, может стать альтернативный способом питания электронных устройств — таких как медицинские пластыри для кожи, где традиционные источники энергии непригодны.
До сих пор ультратонкие органические солнечные элементы, как правило, изготавливались с помощью центрифугирования (процедура, используемая для нанесения однородных тонких пленок на плоские подложки) или термического испарения, которые не являются масштабируемыми и ограничивают геометрию устройства. Новая технология использует оскид индия-олова в качестве электрода. Для того, чтобы преодолеть хрупкость материала, команда использовала струйную печать.
"Большие разработки в области электронной кожи для роботов, датчиков для летающих устройств и биосенсоров для обнаружения заболеваний ограничены с точки зрения источников энергии. Вместо громоздких батарей или подключения к электрической сети мы подумали об использовании легких, ультратонких органических солнечных батарей для получения энергии из света, как в помещении, так и на улице" - пресс-релиз Научно-технологического университета имени короля Абдаллы.
После оптимизации состава чернил для каждого слоя устройства, солнечные элементы напечатали на стекле для проверки их работоспособности. Они достигли эффективности преобразования энергии (PCE) в 4,73%, побив предыдущий рекорд в 4,1% для полностью напечатанного элемента. Команда впервые показала, что элемент можно распечатать на ультратонкой гибкой подложке, достигнув показателя PCE в 3,6%.