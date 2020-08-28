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Можно разместить даже на мыльном пузыре: созданы самые тонкие, легкие и гибкие солнечные батареи в мире

Можно разместить даже на мыльном пузыре: созданы самые тонкие, легкие и гибкие солнечные батареи в мире
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Ученые из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы представили концепт солнечных батарей, которые можно использовать для микроскопических устройств.

Исследователи из Саудовской Аравии представили метод для изготовления солнечных батарей, которые теперь можно сделать настолько тонкими, легкими и гибкими, что они могут удержаться даже на мыльном пузыре. Новое соединение, которые эффективно улавливают энергию из света, может стать альтернативный способом питания электронных устройств — таких как медицинские пластыри для кожи, где традиционные источники энергии непригодны.

До сих пор ультратонкие органические солнечные элементы, как правило, изготавливались с помощью центрифугирования (процедура, используемая для нанесения однородных тонких пленок на плоские подложки) или термического испарения, которые не являются масштабируемыми и ограничивают геометрию устройства. Новая технология использует оскид индия-олова в качестве электрода. Для того, чтобы преодолеть хрупкость материала, команда использовала струйную печать.

"Большие разработки в области электронной кожи для роботов, датчиков для летающих устройств и биосенсоров для обнаружения заболеваний ограничены с точки зрения источников энергии. Вместо громоздких батарей или подключения к электрической сети мы подумали об использовании легких, ультратонких органических солнечных батарей для получения энергии из света, как в помещении, так и на улице" - пресс-релиз Научно-технологического университета имени короля Абдаллы.

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После оптимизации состава чернил для каждого слоя устройства, солнечные элементы напечатали на стекле для проверки их работоспособности. Они достигли эффективности преобразования энергии (PCE) в 4,73%, побив предыдущий рекорд в 4,1% для полностью напечатанного элемента. Команда впервые показала, что элемент можно распечатать на ультратонкой гибкой подложке, достигнув показателя PCE в 3,6%.

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Исследование, Наука, Солнечная батарея.

Автор:

Телеграф
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