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NASA: газовое облако галактики Андромеды "натыкается" на ореол Млечного Пути (Фото)

NASA: газовое облако галактики Андромеды "натыкается" на ореол Млечного Пути (Фото)
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble ("Хаббл") смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.

При помощи телескопа "Хаббл" американские ученые "измерили" площадь огромного гало вокруг галактики Андромеды и обнаружили, что оно находится примерно на полпути к диску Млечного Пути, а в некоторых местах даже "натыкается" на собственное гало нашей Галактики.

Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal. Галактика Андромеды - наш ближайший звездный сосед, в ясную ночь ее можно увидеть на небе невооруженным глазом. По мнению ученых, два миллиарда лет назад третья по размеру галактика Местной группы столкнулась с Андромедой, в результате чего и появилось гало - гигантское светящееся облако, состоящее из звезд, а также очень разреженного и ионизированного газа. Увидеть такое облако невооруженным глазом невозможно - его частицы слишком рассеяны и малы. Если бы этот ореол можно было разглядеть без увеличительных приборов, то он был бы в три раза больше созвездия Большой Медведицы.

Изучив гало Андромеды при помощи телескопа "Хаббл", ученые из Университета Нотр-Дам (США) совместно с коллегами из Йельского университета (США) выяснили, что оно имеет сложную слоистую структуру, состоящую из газа. "Понимание огромных газовых ореолов, окружающих галактики, чрезвычайно важно. Этот резервуар газа содержит топливо для будущего звездообразования в галактике, а также исходящие потоки от сверхновых. Он полон ключей к разгадке прошлой и будущей эволюции галактики", - пояснила Саманта Берек из Йельского университета.

Гало галактики Андромеда

Гало галактики Андромеда, если бы его можно было увидеть невооруженным глазом

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Исследование проводили в рамках программы под названием Project AMIGA. Астрофизики изучали свет 43 квазаров - одних из самых ярких космических объектов во Вселенной, представляющих собой ядра галактик, находящихся далеко за пределами Андромеды. Разбросанные позади гало квазары "подсвечивают" его, что и позволяет ученым детально исследовать эти области.

 Местоположение 43 квазаров, которые ученые использовали для исследования газового гало Андромеды

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В 2015 году те же ученые обнаружили, что гало Андромеды очень велико, но не было известно, насколько сложна его структура и каков его точный размер. Уточненные цифры: облако газа простирается на 1,3 миллиона световых лет от галактики, а в некоторых направлениях - и на два миллиона световых лет.

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Все по теме:

НАСА, Hubble, Млечный путь, Андромеда, Гало.

Автор:

Телеграф
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