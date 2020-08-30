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В Турции нашли костяные иглы возрастом около 8,6 тысяч лет (Фото)

В Турции нашли костяные иглы возрастом около 8,6 тысяч лет (Фото)
17:51 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: www.ukrinform.ru
Находку обнаружили в здании, которое датируют 6400 до н. э.

Археологи во время раскопок на юго-западе Турции обнаружили старинные предметы эпохи неолита, возраст которых почти вдвое больше Великих пирамид Египта. Об этом сообщает информагентство "Анадолу".

"Во время раскопок, проведенных в поселке эпохи неолита, мы обнаружили несколько инструментов древних людей, которые использовались для изготовления тогдашних текстильных изделий", - рассказала руководитель группы археологов, профессор Эгейского университета в Измире Фулия Дедеоглу.

Среди различных предметов, таких как иглы из кости, круглые, зазубренные по краям камни, есть экземпляры, которые датируются периодом 8,6 тысячи лет тому назад.

Раскопки в Турции

Современная турецкая провинция Денизли и в наше время известна своими текстильными изделиями. Ученые считают, что эта традиция восходит к гораздо более древним временам, чем считали ранее.

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Находку обнаружили в здании, которое датируют 6400 до н. э.

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Турция, Археология.

Автор:

Телеграф
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