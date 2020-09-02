Уникален в трех аспектах: в Индии обнаружен загадочный древний храм

Исторический комплекс из трех высеченных в скале камер обнаружили археологи на берегу реки Арджуна в Индии.

Хотя археологи идентифицировали это сооружение как храм, высеченный в скале, до сих пор ученые не обнаружили в этом месте статуй богов.

Строение, вырезанное в стене известняковой глыбы, было покрыто зарослями и обломками до тех пор, пока в конце августа местные жители не наткнулись на него. Храм состоит из трех достаточно типичных комнат, среди которых — гарбхагриха (святилище). Вход в него отмечает насыпь из известняка. На стенах и потолке остались следы цемента.

Археологи считают, что это могло быть частью ремонта, проведенного поклонниками культа более 100 лет назад. В нескольких местах внутри конструкции известняк разваливается; в потолке одной из комнат есть огромная дыра.

Заместитель директора Государственного департамента археологии доктор К. Сантхалингам сказал: "Храм уникален в трех аспектах. Первое: это храм типа Сандхара. В этих храмах есть обходной проход вокруг святыни. Второе: в храме есть два обходных прохода; это бывает очень редко. Третье: храм полностью вырезан из известняка".

Этот камень по своим характеристикам считается низкокачественным и редко использовался при создании храмов.

"Это причина того, что в храме нет художественного оформления, скульптуры или резьбы. Однако с обеих сторон от входа в святилище есть ниши. Кроме того, в гарбагрихе есть каменная статуя наги (змеи)", — сказал Сантхалингам.

Храм относится к раннему пандианскому периоду, та есть примерно к 8 веку нашей эры.