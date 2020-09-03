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Не выспался - будешь злой: исследование

Не выспался - будешь злой: исследование
Обновлено 09:58 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pexels.com
Чувствуете злость? Новое исследование показывает, что хороший ночной сон может быть именно тем, что вам нужно.

Программа исследований включала анализ дневников и лабораторных экспериментов. Исследователи проанализировали ежедневные записи 202 студентов колледжа , которые отслеживали свой сон, факторы ежедневного стресса и гнев в течение одного месяца.

Предварительные результаты показывают, что люди сообщали о том, что они испытывали больше гнева в дни после меньшего количества сна, чем обычно.

Эксперимент показал, что хорошо спящие люди адаптировались к шуму и меньше гневались через два дня. Напротив, люди с ограниченным сном проявляли повышенный гнев в ответ на отталкивающий шум. Это позволяет предположить, что потеря сна подрывает эмоциональную адаптацию к неприятным обстоятельствам. Субъективная сонливость объясняла большую часть экспериментального эффекта недосыпания на гнев. Связанный эксперимент, в котором люди сообщали о гневе после сетевой соревновательной игры, дал аналогичные результаты.

Контроль над эмоциями: как перестать срываться

"Результаты важны, поскольку они предоставляют убедительные причинно-следственные доказательства того, что ограничение сна усиливает гнев и усиливает разочарование с течением времени", - сказал Златан Кризан, доктор психологии личности и социальной психологии, профессор психологии в Университете штата Айова в Эймсе.

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Все по теме:

Исследование, Сон, Наука, Психология.

Автор:

Телеграф
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