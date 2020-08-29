Контроль над эмоциями: как перестать срываться

Об эмоциональном интеллекте сейчас говорят много. И это неудивительно, ведь эмоции имеют большую силу, способную как помочь, так и навредить человеку.

Психологи говорят, что плохих эмоций не бывает, просто человек не правильно реагирует на ту или иную ситуацию. Вашему вниманию три полезных совета, как научиться управлять своими эмоциями.

1. Прочувствуйте свои эмоции

С детства говорят, что крик и плач ничего не решают, поэтому не стоит проявлять эти эмоции. Но, на самом деле, чтобы отпустить ситуацию – необходимо прожить эту эмоцию. А отрицание каких-либо эмоций, наоборот, может вогнать человека в еще большее уныние и даже депрессию.

Необходимо принять тот факт, что если вы принимаете свои чувства, то вам будет легче научиться ими управлять.

2. Оценивайте свои эмоции со стороны

Многие мысли и эмоции возникают в нашей голове молниеносно, как реакция на что-либо. Важно научиться брать небольшую паузу, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны и проанализировать, почему она вызывает у вас такие чувства. Часто бывает, что определенные эмоции появляются совсем от другого. К примеру, у вас неприятности на работе, вы себя плохо чувствуете или просто не выспались и тут вам наступают на ногу и вы просто взрываетесь.

С детства говорят, что крик и плач ничего не решают, поэтому не стоит проявлять эти эмоции. Но, на самом деле, чтобы отпустить ситуацию – необходимо прожить эту эмоцию. А отрицание каких-либо эмоций, наоборот, может вогнать человека в еще большее уныние и даже депрессию.

Необходимо принять тот факт, что если вы принимаете свои чувства, то вам будет легче научиться ими управлять.

Поэтому очень важно взглянуть на ситуацию и на свои эмоции со стороны, чтобы правильно ими управлять.

3. Не обвиняйте себя

Часто, импульсивно проявляя свои эмоции, человек начинает их анализировать и обвинять себя в неправильном поведении. Чтобы этого избежать, важно научиться управлять своими эмоциями, делая паузы и анализируя. Но не стоит заниматься самобичеванием, это только еще больше вас запутает и загонит в тупик.