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Изменение климата или уничтожение европейцами: появилась новая теория исчезновения населения острова Пасхи

Изменение климата или уничтожение европейцами: появилась новая теория исчезновения населения острова Пасхи
21:41 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Группа ученых из Испании, Чили и Норвегии восстановила историю древнего населения Острова Пасхи, самого отдаленного острова в мире.

Исследование опубликовано в журнале The Royal Society Publishing. Благодаря огромным статуям, называемым моаи, а также исчезновению местной цивилизации, остров Пасхи можно назвать одним из самых загадочных уголков планеты. Ему посвящено множество дискуссий, исследований и гипотез. Одна из них, так называемая гипотеза экоцида, гласит, что аборигены Рапануи исчерпали природные ресурсы острова, после чего начали войну друг с другом, да так и погибли. Сторонники другой точки зрения считают, что население острова уничтожили пришедшие туда европейцы.

Исследования 2016 года, опубликованные в журнале Antiquity, показывают, что инструменты, найденные на Рапануи, совсем не похожи на орудия убийства - скорее на орудия для возделывания земли, обработки пищи или нанесения на тело татуировок. Да и свидетельств каких-либо продолжительных войн на острове не находят. Поэтому вряд ли население перебило друг друга.

Другие ученые в 2017 году опубликовали исследование в American Journal of Physical Anthropology, в котором утверждали, что население Рапануи вымерло вовсе не от голода. Чтобы выяснить это, специалисты исследовали человеческие, растительные и животные останки, найденные на острове. Так они пришли к выводу, что примерно половина протеинов, которые островитяне употребляли в пищу, приходилась на морепродукты, то есть у них была довольно богатая морская диета.

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Помимо этого, ученые обнаружили, что жители Рапануи еще и удобряли свои посевы, противодействуя таким образом процессам эрозии почвы. Поэтому, по мнению исследователей, население вполне могло обойтись без лесов, которые, как известно, раньше произрастали на острове, а потом исчезли.

Еще одно исследование, опубликованное в 2020 году в Journal of Archaeological Science, показывает, что социальный коллапс в жизни рапануйцев произошел после прихода европейцев и что, вероятно, именно они все-таки послужили причиной упадка местной цивилизации. Такой вывод ученые сделали после того, как установили, что аборигены продолжали строить свои статуи поддерживать их в хорошем состоянии уже после прихода на остров европейцев, а не до того. Таким образом, выходит, общество Рапануи процветало даже после их прихода, а не находилось в упадке, как принято считать.

Однако данные нового исследования снова опровергают эти выводы. Группа ученых из Чили, Испании и Норвегии показала, что европейцы все-таки могут быть не причастны к уничтожению островитян, так же, как ни при чем здесь вырубка лесов самими рапануйцами. По мнению авторов работы, жителей острова погубили изменения климата. Опираясь на разные исследования, они указывают, что аборигены, по-видимому, пережили три основных социальных кризиса.

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Первый - в 1450-1550 годах (во времена малого ледникового периода), второй - в 1722-1774 годах (причины упадка неизвестны), а третий - в XIX веке, в связи с приходом европейцев (из-за эпидемических заболеваний и работорговли). Исследователи пришли к выводу, что демографический спад населения Рапануи был связан с долгосрочными последствиями изменений климата, в результате чего у аборигенов крайне истощились возможности для воспроизводства продуктов питания. Проведенные анализы показали зависимость между обедненностью природных ресурсов и "скачками" местной демографии.

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Все по теме:

Климат, Остров Пасхи, Рапануи.

Автор:

Телеграф
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