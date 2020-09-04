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Старейший в мире анатомический атлас: расшифрована 2000-летняя китайская рукопись

Старейший в мире анатомический атлас: расшифрована 2000-летняя китайская рукопись
08:44 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay
Американским ученым удалось расшифровать и прочитать рукопись под названием "манускрипт Мавангдуи", которую обнаружили в Китае почти 50 лет назад.

Рукопись на шелке оказалась древним китайским анатомическим атласом. Расшифровка текста меняет наши представления об акупунктуре и истории лечения болезней, уверены авторы работы.

Общепринятая история анатомии гласит, что именно древние греки впервые нанесли на карту человеческое тело. Гален, «отец анатомии», работал с животными и написал учебники по анатомии, просуществовавшие в течение следующих 1500 лет. Современная анатомия началась в эпоху Возрождения с Андреаса Везалия, который бросил вызов тому, что было передано Галеном. Он работал с людьми и написал основополагающую статью "О ткани человеческого тела".

Ученые из древнего Китая никогда не упоминаются в этой истории анатомии. Но новая статья показывает, что самый старый из сохранившихся анатомических атласов на самом деле происходит из Китая при династии Хань и был написан более 2000 лет назад. Это открытие меняет как историю медицины, так и наше понимание основ акупунктуры — ключевой отрасли китайской медицины.

"Тексты, над которыми мы работали, — это медицинские рукописи Мавангдуи, которые были потеряны для нас в течение двух тысячелетий. Они были написаны во времена династии Хань и были настолько ценимы, что их копия была похоронена вместе с телом леди Дай, аристократки династии Хань в 168 г. до н.э. Гробницы леди Дай и ее семьи были открыты в 1973 году, и тогда были обнаружены рукописи Мавангдуи", — рассказали исследователи.

Авторы новой интерпретации рукописи говорят, что тексты описывают 11 «путей» через тело, которые параллельны анатомическим структурам и отражают научное вскрытие человеческих останков его авторами. Исследователи объяснили, что некоторые из этих путей связаны с «меридианами», позже описанными иглотерапевтами.

"Мы считаем, что наша интерпретация текста бросает вызов широко распространенному мнению об отсутствии научных оснований для „анатомии акупунктуры“, показывая, что первые врачи, писавшие о меридианах, на самом деле описывали физическое тело", — отметили ученые.

Ранее предполагалось, что китайские медицинские тексты не отражают анатомическое исследование, потому что конфуцианское почитание предков в то время препятствовало вскрытию человеческих останков.

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"Мы считаем, что рукописи Мавангдуи являются старейшим в мире сохранившимся анатомическим атласом, основанным на непосредственном наблюдении за человеческим телом. Предположительно, целью авторов было детально запечатлеть человеческое тело. Анатомическое обследование такого рода было бы редкой привилегией, доступной только избранной группе ученых, пользующихся благосклонностью Императора. Вполне вероятно, что целью текстов была явная передача этих знаний другим", — резюмировали авторы исследования.

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Наука, Рукопись, Манускрипт.

Автор:

Телеграф
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