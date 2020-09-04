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"Калькулятор смерти": создано приложение, которое рассчитывает продолжительность жизни человека

"Калькулятор смерти": создано приложение, которое рассчитывает продолжительность жизни человека
Обновлено 21:50 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Ученые из Университета Восточной Англии разработали приложение, позволяющее узнать, в каком примерно возрасте человек умрет.

Как пишет издание The Sun, для создания "калькулятора" специалисты использовали данные о состоянии здоровья более 100 тысяч человек старше 60 лет. Их жизненные показатели отслеживались каждые шесть месяцев. Исходя из полученной информации, эксперты сформировали 648 "профилей риска", которые легли в основу приложения.

"Калькулятор" задействует такие показатели, как пол, текущий возраст, индекс массы тела, наличие вредных привычек и хронических заболеваний. Есть и менее очевидные факторы: давление, уровень холестерина в крови, место жительства и даже расовая принадлежность.

"Это (приложение. - Прим. ред.) поможет людям задуматься, как увеличить продолжительность жизни", - цитирует издание руководителя группы разработчиков приложения Елену Кулинскую.

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Создатели "калькулятора смерти" отмечают, что он высчитывает средние параметры продолжительности жизни, не ориентируясь на многие индивидуальные особенности. Они подчеркнули, что основная цель приложения - дать пользователю "пищу для размышления" о своем здоровье.

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Исследование, Смерть.

Автор:

Телеграф
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