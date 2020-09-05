В Ровенской области археологи обнаружили артефакты XI века (Фото)

Археологи во время раскопок в Ровенской области обнаружили жилье и древнерусскую печь.

Археологи во время раскопок в Гоще на Ровненщине нашли двухметровый котлован. По версии ученых, в XI веке здесь проживала зажиточная семья, которая управляла поселением.

В доме нашли немало артефактов, среди которых - древнерусская печь, кольцо примерно XI века, амулеты, а также игральные кости из позвонков животных.

В будущем здесь планируют сделать смотровую площадку, реконструкцию этого жилья, полностью воспроизвести его, поднять его над поверхностью земли, современной поверхностью.

Все найденные археологические находки представят в Ровенском областном краеведческом музее в конце года на ежегодной отчетной выставке.