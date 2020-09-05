В ожидании чуда: ученые заявляют о возможном научном прорыве в поисках внеземной жизни в нашей Галактике

Ученые из Манчестерского университета заявили о возможном прорыве в поисках внеземной жизни в нашей Галактике благодаря использованию новейших аналитических методов.

Прорыв в развитии аналитических методов может значительно увеличить наши шансы обнаружить внеземную жизнь в границах нашей Галактики, согласно команде из Манчестерского университета, Соединенное Королевство. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В новой работе эта группа, возглавляемая Бартом Влодарчик-Срокой (Wlodarczyk-Sroka) из Манчестерского университета проводит повторный анализ существующих данных на новом уровне, что является важным шагом на пути развития технологий поиска внеземного разума (Search for Extra-terrestrial Intelligence, SETI).

В этом исследовании астрономы смогли существенно увеличить число звезд, для которых проводятся поиски внеземных форм жизни, с 1400 до 280 000 светил, то есть более чем в 20 раз.

Согласно полученным командой результатам, менее 0,04 процента от числа этих звездных систем способны стать домом для продвинутых цивилизаций, находящихся на том же или чуть более высоком уровне развития, если сравнивать с нашей цивилизацией в 21 веке. Кроме уточнения ограничений для близлежащих звезд, команда также впервые наложила ограничения на более далекие звезды, исходя из условия, согласно которому любым возможным жизненным формам, населяющим периферийные области Галактики, потребуются еще более мощные передатчики радиосигнала, чтобы мы могли обнаружить их присутствие.

Этот анализ, как указывают исследователи, может помочь локализовать только разумные и технически развитые цивилизации, которые используют для связи радиоволны - в то время как "простые" жизненные формы или не развитые в техническим плане цивилизации останутся незамеченными.

Проанализировав каталог расстояний до звезд, составленный при помощи миссии Gaia ("Гея") Европейского космического агентства, исследователи смогли пересчитать вероятность распространения радиопередатчиков в дополнительных звездных системах, находящихся в пределах, доступных современным радиотелескопам. Отбирая звезды, расположенные на больших расстояниях (вплоть до расстояния в 33 000 световых лет), по сравнению с близлежащими звездами из оригинального набора, исследователи смогли увеличить число изучаемых звезд с 1327 до 288 315.