Скачать
Суббота, 05.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Наибольший суточный прирост зараженных: в Минздраве назвали список регионов
Наибольший суточный прирост зараженных: в Минздраве назвали список регионов
Дожди с грозами: чем удивит прогноз погоды на сегодня
Дожди с грозами: чем удивит прогноз погоды на сегодня
Матч Лиги наций отменили из-за коронавируса
Матч Лиги наций отменили из-за коронавируса
В Ровенской области археологи обнаружили артефакты XI века (Фото)
В Ровенской области археологи обнаружили артефакты XI века (Фото)

В ожидании чуда: ученые заявляют о возможном научном прорыве в поисках внеземной жизни в нашей Галактике

В ожидании чуда: ученые заявляют о возможном научном прорыве в поисках внеземной жизни в нашей Галактике
Обновлено 14:06 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Ученые из Манчестерского университета заявили о возможном прорыве в поисках внеземной жизни в нашей Галактике благодаря использованию новейших аналитических методов.

Прорыв в развитии аналитических методов может значительно увеличить наши шансы обнаружить внеземную жизнь в границах нашей Галактики, согласно команде из Манчестерского университета, Соединенное Королевство. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В новой работе эта группа, возглавляемая Бартом Влодарчик-Срокой (Wlodarczyk-Sroka) из Манчестерского университета проводит повторный анализ существующих данных на новом уровне, что является важным шагом на пути развития технологий поиска внеземного разума (Search for Extra-terrestrial Intelligence, SETI).

В этом исследовании астрономы смогли существенно увеличить число звезд, для которых проводятся поиски внеземных форм жизни, с 1400 до 280 000 светил, то есть более чем в 20 раз.

Астрономы впервые зафиксировали рождение черной дыры "запрещенной" массы (Видео)
Астрономы впервые зафиксировали рождение черной дыры "запрещенной" массы (Видео)Читать полностью

Согласно полученным командой результатам, менее 0,04 процента от числа этих звездных систем способны стать домом для продвинутых цивилизаций, находящихся на том же или чуть более высоком уровне развития, если сравнивать с нашей цивилизацией в 21 веке. Кроме уточнения ограничений для близлежащих звезд, команда также впервые наложила ограничения на более далекие звезды, исходя из условия, согласно которому любым возможным жизненным формам, населяющим периферийные области Галактики, потребуются еще более мощные передатчики радиосигнала, чтобы мы могли обнаружить их присутствие.

Этот анализ, как указывают исследователи, может помочь локализовать только разумные и технически развитые цивилизации, которые используют для связи радиоволны - в то время как "простые" жизненные формы или не развитые в техническим плане цивилизации останутся незамеченными.

NASA: газовое облако галактики Андромеды "натыкается" на ореол Млечного Пути (Фото)

Проанализировав каталог расстояний до звезд, составленный при помощи миссии Gaia ("Гея") Европейского космического агентства, исследователи смогли пересчитать вероятность распространения радиопередатчиков в дополнительных звездных системах, находящихся в пределах, доступных современным радиотелескопам. Отбирая звезды, расположенные на больших расстояниях (вплоть до расстояния в 33 000 световых лет), по сравнению с близлежащими звездами из оригинального набора, исследователи смогли увеличить число изучаемых звезд с 1327 до 288 315.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Астрономия, Галактика.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Калькулятор смерти": создано приложение, которое рассчитывает продолжительность жизни человека
02 Чем сбить давление? Упражнение, которое поможет справиться с гипертонией
03 Настя Каменских появилась на обложках американских изданий (Фото)
04 Шмыгаль: Второго жесткого карантина в Украине не будет
05 Кулеба отправится в Португалию: детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В столице за сутки - 315 случаев COVID-19
В столице за сутки - 315 случаев COVID-19
Сегодня отмечают Международный день благотворительности
Сегодня отмечают Международный день благотворительности
Эпидемия COVID-19: в Чехии рекордное количество зараженных за сутки
Эпидемия COVID-19: в Чехии рекордное количество зараженных за сутки
Бюджетник Samsung Galaxy S10 Lite получил обновление One UI 2.5
Бюджетник Samsung Galaxy S10 Lite получил обновление One UI 2.5
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь