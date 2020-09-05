Наследник "Джеймса Уэбба": NASA создало главное зеркало космического телескопа будущего (Фото)

NASA завершило создание основного зеркала космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope (Roman). Запустить его в агентстве хотят примерно в середине 2020-х годов.

Как сообщает NASA, американские инженеры завершили работы над главным зеркалом космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope, который рассматривают в качестве идеологического наследника телескопа "Джеймс Уэбб".

Главное зеркало Roman имеет диаметр 7,9 фута (2,4 метра). Хотя оно того же размера, что и основное зеркало космического телескопа "Хаббл", благодаря новым технологиям его масса составляет менее четверти от массы зеркала старой обсерватории.

Орбитальная обсерватория Roman ранее называлась WFIRST: о переименовании телескопа NASA объявило 20 мая. Аппарат назвали в честь астронома Нэнси Грейс Роман, которую за выдающиеся заслуги в деле создания телескопа "Хаббл" называли его матерью.

Nancy Grace Roman Space Telescope

Астроном активно участвовала и в других программах, таких как International Ultraviolet Explorer: в рамках нее в 70-х был запущен первый астрономический спутник общего пользования. Стоит сказать, что Нэнси Роман запомнилась как ученый, прилагавший большие усилия для продвижения женщин в науке. Умерла Нэнси Грейс Роман 26 декабря 2018-го.

Roman станет шестой "великой" обсерваторией NASA и одним из мощнейших космических телескопов в истории. В рамках программы космическое ведомство США намерено получить первые прямые фотографии экзопланет. Помимо этого, ученые надеются, что полученные телескопом данные позволяет понять, что представляет собой таинственная темная энергия, а также ответить на вопросы распределения материи во Вселенной.

Как заявили в пресс-службе Центра космических полетов имени Годдарда, разрабатывающего телескоп, точной даты его вывода на орбиту пока нет. Ранее в качестве возможной даты NASA называло 2025-й.

Сейчас космическое ведомство сосредоточило усилия на запуске космического телескопа "Джеймс Уэбб". Согласно недавно озвученным планам, старт миссии должен состояться 31 октября 2021-го. Ранее он было намечен на март следующего года, однако запуск пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

"Джеймс Уэбб"

За спиной у телескопа - многочисленные успешно пройденные подготовительные этапы. Напомним, в рамках весенних тестов "Джеймс Уэбб" прошел очередной из них, развернув свое составное зеркало.