Китайский многоразовый шаттл вернулся на Землю

Китайский экспериментальный космический корабль многоразового использования в воскресенье, 6 сентября, благополучно приземлился в запланированном месте посадки.

Экспериментальный китайский космический шаттл многоразового использования благополучно вернулся на Землю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Аппарат, предназначенный для мирного исследования космического пространства, был выведен на орбиту ракетой-носителем Чанчжэн-2F в пятницу.

Как отмечает издание, о миссии мало что известно: государственные СМИ не выпускали фото и видео-материалов с запуском или посадкой шаттла, также не сообщается о том, какие именно технологии тестировались.

Китай еще три года назад анонсировал запуск в 2020 году космического корабля, который сможет летать как самолет и будет многоразовым, что увеличит частоту запусков в космос и снизит их стоимость.