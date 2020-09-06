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Небесный диск из Небры оказался гораздо младше, чем считалось ранее (Фото)

Небесный диск из Небры оказался гораздо младше, чем считалось ранее (Фото)
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: instagram
Бронзовый диск с изображениями звезд, Солнца, Луны и Плеяд, известный как "Небесный диск из Небры", оказался на тысячу лет младше, чем считалось раньше.

"Небесный диск" весом около двух килограммов был найден в 1999 году двумя "черными археологами" во время незаконных раскопок недалеко от городка Небра. В следующие два года после обнаружения диск несколько раз перепродавали, но в результате совместной операции германской и швейцарской полиции его вернули государству и передали ученым для исследования и реставрации. Вместе с диском "копатели" нашли два бронзовых меча, два топора и еще несколько артефактов.

Изначально ученые подозревали, что диск из Небры может оказаться подделкой, но позже лабораторные анализы позволили подтвердить его подлинность. С помощью изотопного анализа исследователям удалось установить происхождение меди (восточные Альпы) и серебра (Трансильвания), но не золота. Альпийская медь и трансильванское серебро встречаются в находках бронзового века в обширном регионе Центральной и Северной Европы

В ходе нового исследования ученые заново проанализировали обстоятельства находки и пришли к выводу, что "копатели" не могли обнаружить бронзовый клад в том виде, в каком они представляли это в суде. В частности, пишут ученые, нанесенные лопатами повреждения не соответствуют рассказу о положении предметов в момент находки. Анализ бронзы для каждого из предметов клада не может служить доказательством их общего происхождения: по крайней мере, четыре предмета, включая диск, сильно отличаются по составу друг от друга и от остальных объектов.

 
 
 
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Стилистически диск радикально отличается от любых изображений небесных тел эпохи бронзы, подчеркивают ученые. Вместе с тем, археологам известны сходные изображения светил на кельтских мечах, например, найденных в южной и западной Германии: в Аллаке и Майнц-Кастеле. Оба меча датируются серединой первого тысячелетия до нашей эры.

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Археология, "Небесный диск из Небры".

Автор:

Телеграф
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