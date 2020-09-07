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Самое детальное изображение Солнца сделано с помощью телескопа GREGOR (Фото)
Самое детальное изображение Солнца сделано с помощью телескопа GREGOR (Фото)

Самое детальное изображение Солнца сделано с помощью телескопа GREGOR (Фото)

Самое детальное изображение Солнца сделано с помощью телескопа GREGOR (Фото)
17:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Крупнейший в Европе телескоп GREGOR сделал самые детальные изображения поверхности Солнца и выявил мельчайшие особенности структуры его магнитных полей.

Телескоп GREGOR испанской обсерватории Тейде, которым руководит немецкий консорциум, сделал детализированные снимки структуры Солнца. Об этом сообщает The Indian Express.

"После серьезного переоборудования оптики телескопа, которое провела группа ученых Института солнечной физики Лейбница, за Солнцем можно наблюдать в гораздо более высоком разрешении, чем когда-либо до этого", - говорится в официальном релизе.

В сообщении отмечается, что "благодаря телескопу GREGOR ученые могут снимать детали размером 50 км, что является очень маленькой частицей диаметра Солнца, который достигает 1,4 млн км. Это как видеть иглу на футбольном поле в идеальном качестве с расстояния одного километра".

Солнце

"Это был очень увлекательный, но и сложный проект. Всего за год мы переоборудовали оптику, механику и электронику телескопа, чтобы достичь как можно лучшего качества изображения", - сказала Люсия Кляйнт, руководитель проекта.

Солнце

Как отмечает Indian Express, с использованием новой оптики телескопа ученым удастся детально изучать магнитные поля, конвекцию, турбулентность, солнечные пятна и извержения. Новые изображения Солнца демонстрируют удивительные детали эволюции солнечных пятен и сложные структуры плазмы звезды.

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Солнечные пятна - темные образования на Солнце, области выхода в фотосферу магнитных полей, температура на которых значительно ниже, чем на других участках.

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Солнце, GREGOR.

Автор:

Телеграф
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