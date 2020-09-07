Hubble сделал снимок уникальной спиральной галактики (Фото)

Космический телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 2188 в созвездии Голубь.

Телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показал спиральную галактику NGC 2188 в созвездии Голубь. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Несмотря на то, что на первый взгляд может показаться, что NGC 2188 состоит исключительно из узкой полосы звезд, астрономы классифицируют ее как огражденную спиральную галактику.

Настоящую форму галактики астрономы определили путем изучения распределения звезд во внутренней центральной выпуклости и внешнем диске, а также благодаря наблюдению за цветами звезд.

Отмечается, что по разным оценкам, NGC 2188 составляет лишь половину размера Млечного Пути. Ее длина - 50 000 световых лет.

Галактика находится в созвездии Голубя и была названа так в конце 1500-х годов в честь голубя из библейских сюжетов о ковчеге Ноя.

Как сообщалось ранее, недавно ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда