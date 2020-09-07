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Ученые прогнозируют возможный рост социальной нестабильности после пандемии

Ученые прогнозируют возможный рост социальной нестабильности после пандемии
20:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru
Исследователи ожидают резкого роста социальной нестабильности после нынешней пандемии.

Исследование опубликовано в журнале Peace Economics, Peace Science and Public Policy. Профессор политологии Массимо Морелли из Университета Боккони (Италия) и сотрудник Университета Феррары (Италия) Роберто Ченсоло решили узнать возможные последствия пандемии Covid-19. Для этого они обратились к опыту прошлых глобальных эпидемий, проанализировав социальную напряженность в период между эпидемией чумы в 1346-1353 годах и испанским гриппом в 1919-1920-х.

Выяснилось, что вопросы, бывшие до того актуальными, во время самой пандемии уходят на второй план. Исследователи приводят в пример экодвижение Греты Тунберг, движение "желтых жилетов" во Франции или "сардин" в Италии. Все они значительно ослабили свою деятельность во время нынешней пандемии, а большая часть протестных движений во всем мире вовсе почти прекратила свою деятельность. Так, согласно отчету неправительственной организации Freedom House, известной своими исследованиями политических и гражданских свобод, из 20 протестных движений, активных во всем мире в декабре 2019 года, на сегодня действуют лишь две или три.

И хотя эпидемия усиливает беспокойство, депрессию и стресс у людей, во время пандемии они зачастую никак не выражаются. При этом пандемия оказывает дезориентирующее воздействие на комплекс социальных и экономических отношений во всех странах, которые усиливаются введенными ограничениями. Все это вызывает у общества скрытое чувство недовольства.

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А всевозможные теории заговоров и отрицания серьезности опасности заражения, по мнению исследователей, являются симптомом потенциально опасных трений внутри общества. В обычной жизни негативные чувства людей, как правило, выливаются в различные протестные движения, но поскольку сегодня такой "путь" для их выхода во многом заблокирован, ученые опасаются, что есть вероятность повышенного уровня агрессивности в постэпидемический период.

И некоторые всплески уже начались. Так, по мнению исследователей, волнения, которые сегодня происходят в США, имеют некоторые сходство с восстанием в XIV веке, после пандемии "черной смерти" в 1346-1353 годах. Ученые говорят о том, что чума действовала подобно социальному инкубатору, который подпитывал социальную напряженность, "вызревавшую" до того более 30 лет. А во время и после эпидемии холеры в XIX веке люди связывали ее с заговором правительства с целью сокращения численности бедняков, что в итоге спровоцировало жестокое восстание в Неаполе.

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Проанализировав другие подобные эпизоды, исследователи приходят к выводу, что большинство глобальных эпидемий прошлого, вероятно, могли играть роль инкубаторов социальных волнений. Так, рассмотрев пять эпидемий холеры и определив их основное географическое распределение, ученые подсчитали число всевозможных протестных восстаний за 10 лет до и после эпидемий. Выяснилось, что после эпидемий число протестов увеличивалось более чем на 80 процентов.

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Все по теме:

Исследование, Протесты, Пандемия.

Автор:

Телеграф
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