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Палеонтологи обнаружили новый вид обезьян возрастом 13 миллионов лет

Палеонтологи обнаружили новый вид обезьян возрастом 13 миллионов лет
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Найден новый предковый вид современных гиббонов. Это новое ископаемое позволяет проследить эволюцию обезьян и уточнить время их миграции из Африки в Азию.

Сотрудники Университета штата Аризона проводили раскопки в Индии и в 2015 году по счастливой случайности обнаружили зуб животного ранее неизвестного вида и рода. Проанализировав окаменелость, палеонтологи получили множество важной информации о новом примате. Он получил название Kapi ramnagarensis в честь города Рамнагар, рядом с которым была сделана находка. Исследователи опубликовали статью в журнале Proceedings of the Royal Society B, которая описывает найденную окаменелость.

Исследователям потребовалось пять лет, чтобы досконально описать зуб и убедиться, что он принадлежит новому виду. Значительное количество времени заняло определение точного места нового вида в генеалогическом древе обезьян. Моляр сфотографировали и сделали компьютерную томографию, а также сравнили его с образцами зубов живых и вымерших обезьян, чтобы выявить важные сходства и различия в их анатомии.

В результате исследователи обнаружили убедительные доказательства того, что обладатель зуба — прямой родственник гиббонов. Возраст находки составляет 13 миллионов лет, из чего ученые сделали вывод, что новый вид — самый древний предок гиббонов, так как до сих пор самые древние представители этого семейства датировались семью миллионами лет назад.

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Кроме того, возраст ископаемого зуба совпадает с возрастом останков некоторых больших обезьян, которые мигрировали из Африки в Азию примерно в это время. Это означает, что гиббоны поменяли регион своего обитания вместе с другими большими обезьянами, так как их миграция проходила в одно и то же время и через одни и те же места. Открытие поможет ученым лучше понять эволюционную историю приматов и более точно отследить их миграции, которые в конечном итоге привели к заселению человеком и обезьянами значительной части суши.

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Все по теме:

Животные, Обезьяны, Палеонтология.

Автор:

Телеграф
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