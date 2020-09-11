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Улучшит жизнь пациентов с параличом: ученые испытали новый мозговой имплант

Улучшит жизнь пациентов с параличом: ученые испытали новый мозговой имплант
19:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com/
Искусственный интеллект решили задействовать в борьбе с последствиями паралича у пациентов.

Исследователи Калифорнийского института нейронаук создали для людей с параличом имплант, который работает методом самонастройки и хирургически устанавливается в мозг. Об этом сообщает Nanowerk.

После операции человек с имплантом научился управлять компьютерной мышкой благодаря сочетанию методов машинного обучения с процессами мозговой активности.

"За последние годы сфера протезирования сильно развилась, однако поскольку предыдущие системы управления необходимо было ежедневно перезагружать и заново калибровать, они не смогли задействовать природные процессы обучения мозга. Это похоже на попытки научить кого-то кататься на велосипеде с нуля снова и снова. Адаптация искусственных систем обучения к изящным схемам работы мозга - это то, чего раньше никогда не наблюдали в работе имплантов у людей с параличом", - сказал руководитель исследования, доцент кафедры неврологии института Карунеш Гангули.

ECoG

Ученым удалось эффективно совместить искусственный интеллект и деятельность мозга благодаря электронным решеткам, которые состоят из "подушки" с электродами небольшого размера и хирургическим путем имплантируются в мозг. Они обеспечивают долгосрочное отслеживание мозговой активности, а также используются для мониторинга судорог у больных эпилепсией.

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Электронные решетки, которые называются ECoG, менее чувствительны чем традиционные импланты. Как отмечает Nanowerk, этот недостаток компенсирует стабильная и длительная работа импланта, которая важна для контроля сложных робототехнических систем, как например искусственные конечности.

Гангули отметил, что "компьютерно-мозговые системы на основе технологии ECoG могут улучшить жизнь пациентов с параличом".

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Мозг, Технологии, Имплант, ИИ.

Автор:

Телеграф
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