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Предназначение не установлено: в Италии обнаружили бассейный комплекс возрастом 2300 лет

Предназначение не установлено: в Италии обнаружили бассейный комплекс возрастом 2300 лет
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: instagram
В окрестностях Рима археологи обнаружили античный бассейный комплекс, который ученые датировали четвертым веком до нашей эры.

Об открытии рассказывает Wanted in Rome. Оно было сделано недалеко от района Джардино ди Рома. Весьма крупный для своего времени бассейн был выложен из камня. Его длина составляла 48 метров, а ширина - 12 метров.

Он был обнаружен при проведении так называемых профилактических раскопок, в ходе которых археологи обследовали место будущего строительство жилого комплекса.

Ученые отмечают, что предназначение данного бассейна пока не установлено. Наиболее достоверная гипотеза заключается в том, что этот объект был частью системы управления водными ресурсами. Он мог исполнять функцию крупного резервуара воды или отстойника.

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Однако археологи не исключают, что бассейн мог иметь сельскохозяйственное назначение. Это могла быть, например, древняя гидропонная ферма. Кроме того, в запасе у археологов всегда имеется "дежурная" гипотеза о ритуальном предназначении объекта, функции которого объяснить не удается.

Сообщается, что внешние стены бассейна были сложены из блоков туфа, вулканического материала. С близлежащей дорогой его соединял наклонный пандус. Установлено, что это не были общественные купальни, типичные для римского времени. Не похож этот бассейн и на другие объекты, описание которых встречается в исторических источниках.

Однако известно, что во время его постройки этот район уже играл важную роль в жизни государства. Он находился на перекрестке, соединяющем город Рим и его первую колонию, Остию. Последняя, согласно легенде, была основана Анкусом Марцием, четвертым королем Рима, в VII веке до нашей эры.

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Отметим, что в целом археологи обследовали участок площадью два гектара. Он изобилует культурными слоями с остатками зданий, построек и артефактов. Новая находка даст дополнительные ключи к разгадке тайны использования этих структур на разных исторических этапах. Например, на дне бассейна был найден деревянный фрагмент с надписью, выполненной на этрусском языке. В то время этрусский язык все еще использовался латинскими общинами, включая жителей Рима.

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Италия, Рим, Археология.

Автор:

Телеграф
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