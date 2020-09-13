Скачать
Воскресенье, 13.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине немного снизился суточный прирост COVID-19
В Украине немного снизился суточный прирост COVID-19
Сегодня в Украине отмечают День танкиста
Сегодня в Украине отмечают День танкиста
Зверев VS Тим: на кого ставят букмекеры в финале US Open
Зверев VS Тим: на кого ставят букмекеры в финале US Open
Забыли о Sabrina: теперь ТВ-приставка выйдет под названием Google Chromecast with Google TV
Не Sabrina: ТВ-приставка Google получит новое название

Французские археологи раскопали 4000-летние гробницы

Французские археологи раскопали 4000-летние гробницы
Обновлено 13:32 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru
Сотрудники Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в местечке Роке-дель-Дье в кантоне Капандю обнаружили древние круглые гробницы, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

Краткий отчет о проведенных работах опубликован на официальном сайте Inrap. Раскопки проводились в центральной части страны. Ученые обследовали участок, отведенный под строительство торгового центра.

В результате на территории площадью 3500 квадратных метров они обнаружили три монументальные гробницы, возраст которых составляет почти 4000 лет. Сообщается, что найденные памятники не типичны для данного региона.

Более того, они оказались частью гораздо более крупного некрополя. Археологи считают, что в его состав входили и гробницы, найденные неподалеку еще в 2008 году. Одно из трех обнаруженных строений оказалось сильно повреждено современной вспашкой. Поэтому оно может быть раскопано только частично.

Предназначение не установлено: в Италии обнаружили бассейный комплекс возрастом 2300 лет

Два других памятника сохранились гораздо лучше. Они были окружены круглыми оградами диаметром от 12 до 15 метров и шириной примерно один метр. Эти ограды были сложены из блоков песчаника и мелкого щебня. Одна из двух конструкций сохранила на своей внешней стороне элементы аккуратно выполненной облицовки.

В центре этих "оград" археологи обнаружили похожие на сундуки саркофаги, изготовленные из больших плит песчаника. В одном из них, поврежденном, были обнаружены останки, по меньшей мере, двух человек, вероятно, женщины и ребенка. Они были погребены вместе с украшениями из ракушек и кости. Судя по стилю исполнения, эти артефакты, предположительно, относятся к раннему бронзовому веку (между 2200-1600 гг. до нашей эры).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Археология, Раскопки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В "Слуге народа" предлагают внести изменения в постановление о местных выборах
02 "Особый статус Донбасса": Фокин не придет на совещание комитета Рады
03 Разумков оценил возможность досрочного роспуска Рады
04 "Недешево обходится": Лукашенко предложил отвести войска от западной границы
05 В Колумбии убийство мужчины полицейскими вылилось в массовые беспорядки: более десяти убитых, сотни раненых (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето уже в пути: &quot;солнечный&quot; прогноз погоды на 13-14 сентября
Бабье лето уже в пути: "солнечный" прогноз погоды на 13-14 сентября
Степанов назвал области-антирекордсмены по COVID-19
Степанов назвал области-антирекордсмены по COVID-19
Сколько получает спикер Рады: Разумков рассекретил свою зарплату
Разумков рассекретил свою зарплату
Фильм &quot;Кровные узы&quot;: звезда &quot;Ривердейла&quot; станет подозреваемым в убийстве
Фильм "Кровные узы": звезда "Ривердейла" станет подозреваемым в убийстве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь