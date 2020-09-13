Не похожи ни на что: ученые считают, что некоторые экзопланеты состоят из алмазов

Ученые из США создали модель, которая показала, что некоторые экзопланеты имеют в своем составе алмазы.

В новом исследовании, опубликованном в журнале The Planetary Science Journal, группа исследователей из Университета штата Аризона (ASU) и Университета Чикаго определили, что некоторые богатые углеродом экзопланеты, при определенных обстоятельствах, могут сформировать свой состав из алмазов и кремнезема.

"Эти экзопланеты не похожи ни на что в нашей Солнечной системе", — отметил ведущий автор Харрисон Аллен-Саттер, который участвовал в исследовании. При образовании звезд и планет они делают это из одного и того же газового облака, поэтому их объемные составы похожи. У звезды с более низким соотношением углерода к кислороду планеты, подобные Земле, будут состоять из силикатов и оксидов с очень малым содержанием алмазов (содержание алмазов в Земле составляет около 0,001%). Однако при других условиях соотношения могут сильно отличаться от состава, к которому привыкли исследователи.

При наличии воды эти планеты могут превращаться в алмазные. Для проверки своей теории ученые погрузили карбид кремния в воду и зажали образец, добившись очень высокого давления, а затем нагрели образец лазером до очень высокой температуры. Одновременно с этим они делали рентгеновские измерения образца.

Как они и предсказывали, при высокой температуре и давлении карбид кремния вступил в реакцию с водой и превратился в алмазы и кремнезем (диоксид кремния). По словам ученых, если «алмазные» планеты действительно существуют, скорее всего, на них отсутствуют условия для зарождения жизни.