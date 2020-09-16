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Астрономы: Крупнейшие спутники Урана больше похожи на Плутон

Астрономы: Крупнейшие спутники Урана больше похожи на Плутон
14:12 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com
Более 230 лет назад астроном Уильям Гершель открыл планету Уран и две ее луны. Теперь, используя космическую обсерваторию Herschel, группе астрономов во главе с Орсом Х. Детре из Института астрономии Макса Планка удалось определить физические свойства пяти главных спутников Урана.

Ледяной гигант Уран находится примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем наша Земля. У него известно 27 спутников, крупнейшие из которых были открыты еще Уильямом Гершелем в конце XVIII века. А в начале XXI в. их наблюдал работающий на орбите телескоп Herschel, названный в честь великого астронома. Изображения, полученные в инфракрасном диапазоне, показали, что по составу пять самых больших спутников непохожи ни на остальные луны, ни на сам Уран. В этом Титания, Оберон, Умбриэль, Ариэль и Миранда оказались ближе Плутону и его соседке Хаумее.

Стоит сказать, что наблюдение спутников Урана всегда было сложной задачей: далекие, небольшие и темные, они вращаются довольно близко к планете и плохо различимы рядом с ней. "Будучи в 500-7400 раз тусклее, при таком сближении луны сливаются с различными световыми артефактами, - говорит астрофизик Габор Мартон (Gábor Marton). - Только ярчайшие спутники, Титания и Оберон, выделяются на фоне этого свечения".

По словам ученых, сперва эти луны их даже не интересовали: планировалось оценить, каким образом яркий инфракрасный источник - такой как Уран - влияет на наблюдения далеких галактик, которые в 2009-2013 годах вела космическая обсерватория Herschel. Однако на полученных изображениях оказались видны и спутники; об этом Мартон и его коллеги сообщают в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Спутники Урана

Справа - пять крупнейших спутников Урана, снятые зондом Herschel в ИК-диапазоне (сигнал самой планеты удален). Слева - орбиты и положения Урана и спутников

Проследив за спутниками в ИК-диапазоне, астрономы смогли оценить темпы их теплопереноса - нагревания при движении под солнечными лучами и остывания в "ночное" время. По этим параметрам луны оказались чрезвычайно близки к более далеким карликовым планетам, Плутону и Хаумее, нежели к остальным спутникам Урана. Это указывает на сходство их состава и структуры, а также, возможно, на общее происхождение.

Не похожи ни на что: ученые считают, что некоторые экзопланеты состоят из алмазов

Впрочем, из чего именно сложены спутники гигантской планеты, в точности мы еще не знаем. Выяснить это смогут лишь новые миссии к далеким окраинам Солнечной системы - и проекты таких экспедиций уже рассматриваются учеными.

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Уран, Плутон, Herschel.

Автор:

Телеграф
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