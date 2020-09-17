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NASA: Начался новый цикл солнечной активности
NASA: Начался новый цикл солнечной активности

NASA: Начался новый цикл солнечной активности

NASA: Начался новый цикл солнечной активности
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Американские астрономы объявили начало нового цикла солнечной активности.

О начале следующего цикла солнечной активности объявили эксперты по космической погоде из NASA и американского метеорологического агентства NOAA во время пресс-конференции. Он стартовал в декабре 2019 года, но группа специалистов по прогнозированию солнечного цикла смогла заявить об этом только сейчас. Дело в том, что Солнце переменчиво, поэтому на вычисления и определение нового цикла могут уходить месяцы.

Отслеживать активность светила ученым помогают темные пятна на его поверхности. Их возникновение сопровождается разными проявлениями солнечной активности: вспышками и корональными выбросами массы. Те, в свою очередь, меняют космическую погоду и, как следствие, влияют на магнитное поле Земли, работу спутников и планирование космических программ.

Солнечные пятна в максимуме активности в апреле 2014 года (слева) и в минимуме - в декабре 2019 года

До декабря 2019 года Солнце было тихим: на его поверхности ученые практически не видели пятна, а уровень коротковолнового излучения упал ниже порога чувствительности приборов. Однако с тех пор активность нашей звезды постепенно растет. Сейчас исследовательская группа следит за несколькими небольшими солнечными пятнами, которые знаменуют начало нового цикла.

Солнечная активность

Активность во время прошедшего солнечный цикл и прогноз на новый. По горизонтали - время. По вертикали - число солнечных пятен

Согласно прогнозу, цикл номер 25 окажется очень похож на предыдущий, который стал самым слабым за последние 100 лет: во время пика солнечной активности в последнем цикле астрономы обнаружили 120 солнечных пятен, а на пике нового цикла в июле 2025 года, скорее всего, увидят около 115. Для сравнения, во время циклов с активностью выше средней ученые могут наблюдать более 200 пятен. "То, что и новый цикл будет сравнительно слабым, не означает, будто нет никакого риска экстремальной космической погоды", - рассказал Даг Бисекер, сопредседатель исследовательской группы и физик из центра прогнозирования космической погоды NOAA.

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Эксперты NASA подчеркивают, что анализ солнечной активности чрезвычайно важен для планирования будущих лунных миссий: исследования должны помочь разобраться, как излучение будет влиять на астронавтов и технику и как можно снизить эффект от него. Ученые работают над прогностическими моделями, чтобы научиться предсказывать космическую погоду так же, как метеорологи предсказывают погоду на Земле.

Агентство NOAA отслеживает космическую погоду с помощью спутников и делится прогнозами через исследовательский центр в Колорадо (США), а NASA исследует околоземную космическую среду, чтобы улучшить прогнозирование космической погоды.

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НАСА, Солнце, NOAA.

Автор:

Телеграф
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