Проект "Гера": NASA и ESA попробуют защитить Землю от астероидов

Европейское космическое агентство (ESA) вместе с Национальным управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запускает проект, призванный защитить Землю от астероидов.

Европейское космическое агентство (ESA) анонсировало первую в своей истории миссию, цель которой - подготовиться для защиты Земли от астероидов, которые могут угрожать планете.

Миссия назвали "Гера" (Hera) - в честь древнегреческой богини брака, ее участники будут работать вместе с американским аэрокосмическим агентством NASA.

Для реализации миссии ESA подписало контракт с немецкой космической компанией OHB стоимостью 129,4 миллиона евро. Они создадут космический зонд "Гера", который должны запустить в 2024 году.

В рамках проекту DART (Double Asteroid Redirect Test) NASA планирует отправить в 2021 году собственный зонд к двойному астероида Didymos. Он состоит из большого тела Didymos A диаметром 800 метров и меньшего Didymos B диаметром 160 метров, который вращается вокруг первого.

В сентябре 2020 зонд NASA должен ударить по меньшему астероиду из этой пары и изменить траекторию обоих. Это будет тренировкой "отражения" астероидов, которые могут угрожать Земле.

В 2026 году зонд "Гера" должен долететь к Didymos и исследовать, насколько успешной была работа DART. Эффективность кинетического воздействия европейский зонд будет изучать в течение 6 месяцев. Кроме того, он должен протестировать несколько новых технологий, например, автономную навигацию вокруг астероида. Это поможет лучше изучить структуру и состав этих небесных тел.

Как сообщалось ранее, NASA создало главное зеркало космического телескопа будущего.