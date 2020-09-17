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В NASA определились с датой запуска ракеты-носителя Antares

В NASA определились с датой запуска ракеты-носителя Antares
20:09 Сегодня Телеграф Укринформ
NASA объявила дату следующего запуска украинско-американской ракеты Antares.

Запуск украинско-американской ракеты-носителя Antares корпорации Northrop Grumman состоится 30 сентября. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Запуск ракеты-носителя запланирован на 05:27 по киевскому времени с космодрома Уоллопс (штат Вирджиния).

По данным NASA, Antares с космическим кораблем Cygnus должен доставить на Международную космическую станцию около 3629 кг груза.

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В июле стало известно, что группа работников ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" и НПП "Хартрон-Аркос" ЛТД находилась в США в рамках подготовки к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman Antares.

Напомним, 15 февраля этого года из космодрома Уоллопс успешно запустили украинско-американскую ракету-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus. Это был тринадцатый пуск ракеты-носителя с космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman к МКС в рамках программы NASA.

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НАСА, Antares.

Автор:

Телеграф
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