В NASA определились с датой запуска ракеты-носителя Antares

NASA объявила дату следующего запуска украинско-американской ракеты Antares.

Запуск украинско-американской ракеты-носителя Antares корпорации Northrop Grumman состоится 30 сентября. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Запуск ракеты-носителя запланирован на 05:27 по киевскому времени с космодрома Уоллопс (штат Вирджиния).

По данным NASA, Antares с космическим кораблем Cygnus должен доставить на Международную космическую станцию около 3629 кг груза.

В июле стало известно, что группа работников ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" и НПП "Хартрон-Аркос" ЛТД находилась в США в рамках подготовки к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman Antares.

Напомним, 15 февраля этого года из космодрома Уоллопс успешно запустили украинско-американскую ракету-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus. Это был тринадцатый пуск ракеты-носителя с космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman к МКС в рамках программы NASA.