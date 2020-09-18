Семья или друзья: что делает человека счастливее

Американские психологи провели исследование, в ходе которого оценили уровень счастья людей в момент, когда они проводили время с приятелями или с семьей, в том числе детьми.

В исследовании приняли участие более 400 человек, которых просили вспомнить свои ощущения во время общения с семьей и друзьями. Они также должны были рассказать, чем занимались в этот период, оценив такой опыт по разной эмоциональной шкале (от нуля до шести).

В результате исследователи смогли установить субъективный уровень счастья участников в то время, когда они общались с друзьями или с романтическим партнером и детьми. Он оказался выше при времяпрепровождении с друзьями.

Однако Хадсон с коллегами не спешат делать однозначных выводов и говорят, что такие результаты могут быть связаны с тем, что в компании приятелей люди, как правило, проводят свободное время и отдыхают, а в обществе родных зачастую занимаются неприятной работой, связанной с бытом.

Так, согласно тому же исследованию, 65 процентов времени, проведенного с друзьями, связано с общением, а в случае с романтическими партнерами и детьми эта цифра ниже — 28 процентов. При этом участники, как правило, положительно отзывались об общении со своей семьей, если в эти моменты речь не шла о бытовых обязанностях.