Ради науки: ученые дали аллигатору подышать гелием

Доктор Стефан Ребер и его коллеги поместили аллигатора в закрытый резервуар и дали ему подышать смесью кислорода и гелия. Таким образом исследователи смогли проанализировать различные звуковые частоты в рыке животного, чтобы показать, как рептилии могут сообщать о размере своего тела с помощью вокализации.

За эту работу команда исследователей получила одну из Шнобелевских премий этого года.

Группа, возглавляемая исследователями из Австрии и Японии, пыталась выяснить, связаны ли голосовые коммуникации аллигаторов с размером их тела, но внимание комитета по наградам привлек их метод, а не гипотеза.

Сам доктор Ребер отметил, что для него честь получить награду.

"Резонансы в вашем голосовом тракте звучат ниже если вы больше, потому что воздух может вибрировать в большем пространстве. Мы не знали, действительно ли у рептилий есть резонансы. Например, у лягушек и земноводных их нет. Так что нам нужно было доказать, есть ли они у крокодилов", - пояснил он суть исследования.

Шнобелевские премии вручаются с 1991 года. В этом году церемония проводилась онлайн в связи с пандемией.

Ее также называют "Антинобелем" или Игнобелевской премией. Награда является пародией на авторитетную Нобелевскую премию.

Название премии идет от английского слова ignoble, то есть " негодный".

Её вручают чуть раньше или в то же время, когда озвучивают лауреатов Нобелевской премии. Всего номинаций – 10, премию вручают за достижения, которые "сначала вызывают смех, а затем раздумья".