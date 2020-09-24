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Впечатляющее видео подрыва топливного резервуара на полигоне SpaceX вызвало восторг в сети

Впечатляющее видео подрыва топливного резервуара на полигоне SpaceX вызвало восторг в сети
Обновлено 20:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Илона Маска провела краш-тест топливного резервуара Starship SN7.1. Видео взрыва опубликовали на YouTube-канале NASASpaceflight.

В ночь на 24 сентября на полигоне в Техасе компания SpaceX намеренно уничтожила топливный резервуар  Starship SN7.1. Для этого топливный бак накачали жидким азотом до момента взрыва, который произошел в районе верхней крышки резервуара.

Давление было повышено до точки взрыва для того, чтобы получить данные для построения будущих звездолетов из сплава стали 304L.

Резервуар из нержавеющего стального сплава разорвало по швам и не только. Starship SN7.1 также "порвало" и в других местах.

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"Гибель" SN7.1 открывает путь для тестирования прототипа SN8, которое может начаться уже в эти выходные . По словам Маска, если SN8 пройдет серию проверок и испытаний двигателя, то он попытается совершить полет на высоте 12 миль (20 километров) в небо Южного Техаса.

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Взрыв, SpaceX, Илон Маск, Starship.

Автор:

Телеграф
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