SpaceX поделилась необычным роликом запуска и приземления Falcon 9 (Видео)

Пользователи сети уже привыкли к многочисленным видео с возвращением многоразовых ускорителей SpaceX на Землю.
Эти возвращения не всегда шли по плану, что делало их еще более захватывающими.
На этот раз в SpaceX решили снять запуск и приземление ускорителя ракеты Falcon 9 не с внешней камеры, а прямо с его борта.
Во время последней миссии SAOCOM 1B, в рамках которой SpaceX поднимала на орбиту аргентинский спутник, камера, установленная на борту ускорителя, показала, как ракета выходи за границы атмосферы Земли и возвращается на Землю.
Среди прочего, новый запуск Falcon 9 также поставил несколько рекордов: во время этой миссии SpaceX впервые с 1969 года использовал южный полярный коридор для выхода на орбиту от мыса Канаверал.
Кроме того, возвращение ускорителя ракеты на сушу было первым за последние полгода, поскольку в период с марта 2020-го инженеры SpaceX возвращали свои многоразовые ракеты на плавучие платформы.
Напомним, система спутникового интернета Starlink от компании SpaceX показала скорость скачивания на уровне 100 мегабит в секунду.