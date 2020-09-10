SpaceX поделилась необычным роликом запуска и приземления Falcon 9 (Видео)

Компания Илона Маска установила камеру на борту ускорителя Falcon 9 во время запуска последней миссии 30 августа. На видео заметно, как ракета выходит из атмосферы и возвращается на Землю.

Пользователи сети уже привыкли к многочисленным видео с возвращением многоразовых ускорителей SpaceX на Землю.

Эти возвращения не всегда шли по плану, что делало их еще более захватывающими.

На этот раз в SpaceX решили снять запуск и приземление ускорителя ракеты Falcon 9 не с внешней камеры, а прямо с его борта.

Во время последней миссии SAOCOM 1B, в рамках которой SpaceX поднимала на орбиту аргентинский спутник, камера, установленная на борту ускорителя, показала, как ракета выходи за границы атмосферы Земли и возвращается на Землю.

Среди прочего, новый запуск Falcon 9 также поставил несколько рекордов: во время этой миссии SpaceX впервые с 1969 года использовал южный полярный коридор для выхода на орбиту от мыса Канаверал.

Кроме того, возвращение ускорителя ракеты на сушу было первым за последние полгода, поскольку в период с марта 2020-го инженеры SpaceX возвращали свои многоразовые ракеты на плавучие платформы.

Напомним, система спутникового интернета Starlink от компании SpaceX показала скорость скачивания на уровне 100 мегабит в секунду.