Возможно, вы кормите свою кошку неправильно: что об этом говорят ученые

Новое исследование, проведенное специалистами по питанию животных из Университета Гвельфа в Онтарио показало, что кошки, которых кормили одной большой порцией пищи каждый день, оказались более довольными и просили о еде реже, чем кошки, получавшие несколько небольших порций.

Результаты были опубликованы в журнале PLOS One Friday.

Кошки, которые получали еду только раз на день, по результатам исследования имели более высокий уровень трех гормонов, регулирующих аппетит, что, по словам исследователей, может свидетельствовать о том, что животные более довольны. Кошки также сжигали запасы жира и получали больше белка для наращивания мышц.

В исследовании приняли участие всего восемь домашних кошек, которых кормили сначала один раз в день, а затем четыре раза в день в течение 21 дня. Несмотря на небольшой размер выборки, исследование может изменить передовые методы ухода за кошками.

По словам Кейт Шовеллер, профессора кафедры биологических наук ветеринарного колледжа Онтарио Университета Гвельфа, в предыдущих исследованиях изучали только влияние частоты приема пищи на поведение кошек и не отслеживали их здоровье на том же уровне.

"С физиологической точки зрения есть смысл кормить только один раз в день", - сказала она.

Ученые планируют продолжить исследования, но, по их словам, уже сейчас "результаты могут удивить ветеринарное сообщество и многих владельцев кошек".