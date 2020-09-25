Все дело в самках: почему одни из самых опасных пауков в мире выработали свой убийственный яд

Один из самых смертоносных пауков в мире выработал свой чрезвычайно токсичный яд, чтобы защитить себя во время ежегодного "брачного марша".

Яд австралийских пауков-воронкообразных содержит дельта-гексатоксины - пептиды, которые делают яд опасным для людей и приматов.

По оценкам, каждый год кусают от 30 до 40 человек. За все время наблюдений, было зарегистрировано 13 смертей.

Яд поражает нервную систему, блокируя нервные импульсы к мышцам, что вызывает паралич всей нервной системы. Среди симптомов отмечают подергивание мышц, затрудненное дыхание, учащенный пульс и повышенное кровяное давление.

Ученые знают, что самцы австралийского воронкового паука гораздо более токсичны, чем самки. Они также знают, что их яд не действует на других млекопитающих так же, как на людей и приматов, но почему это так, остается неизвестным.

В исследовании, опубликованном в PNAS, исследователи под руководством Брайана Фрая из Университета Квинсленда изучили яд 10 различных видов пауков, чтобы лучше понять, почему укусы самцов настолько опасны для людей.

Посредством своего генетического анализа команда смогла показать эволюционный путь, который привел к появлению яда, ориентированного на приматов. Результаты показали "замечательную последовательность сохранения" дельта-гексатоксинов, что предполагает, что яд был выработан для выполнения защитной функции.

Во время брачного сезона в летние месяцы самцы воронковых пауков покидают свои гнезда в поисках партнера.

"Это опасный ритуал для самцов. [Они] перемещаются на значительные расстояния в поисках самок. Это может быть довольно рискованно, ведь это грозит встречей с позвоночными насекомоядными, такими как даннарт. Это маленькое ночное сумчатое животное, похожее на мышь", - сказал Фрай.

Результаты показали, что яд паука-воронкообразного паука изначально предназначался для поражения насекомых, включая мух и тараканов. Однако, похоже, естественный отбор привел к тому, что он превратился в защитный яд от позвоночных охотников.

"Токсичность для людей - это просто "эволюционное совпадение", - говорят исследователи.