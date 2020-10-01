"Ушел" и забрал с собой всю воду: в "негостеприимности" Венеры может быть виноват Юпитер

Из-за того, что Юпитер на стадии своего формирования изменил орбиту, Венера превратилась в безводный мир с плотной атмосферой.

К такому мнению склоняются ученые Калифорнийского университета в Риверсайде, их работа опубликована в журнале The Planetary Science Journal.

Масса Юпитера — в два с половиной раза больше массы всех других планет в нашей Солнечной системе вместе взятых. Его гигантские масштабы запросто могли влиять на орбиты других планет и их обитаемость.

В начале формирования Юпитера как планеты он находился ближе к Солнцу, но затем отдаляясь от него из-за взаимодействия с другим планетам-гигантам внешней Солнечной системы. Это движение, в свою очередь, и повлияло на Венеру.

Наблюдения за другими планетными системами показали, что подобные миграции гигантских планет вскоре после образования могут быть относительно обычным явлением.

Ученые считают, что планеты, на которых отсутствует жидкая вода, не способны поддерживать жизнь в том виде, в котором мы ее знаем. Хотя Венера могла потерять немного воды на раннем этапе формирования и по другим причинам и, возможно, продолжала бы делать это в любом случае, астробиолог UCR Стивен Кейн заявил, что именно движение Юпитера, вероятно, подтолкнуло Венеру на путь к ее нынешнему негостеприимному состоянию.

"Одна из интересных особенностей Венеры сегодня заключается в том, что ее орбита почти идеально круглая, — объсняет Кейн, руководивший исследованием. — В этом проекте я хотел выяснить, всегда ли была у нее такая круговая орбита, и если нет, то каковы последствия этого?"

Чтобы ответить на эти вопросы, Кейн создал модель, имитирующую Солнечную систему, вычисляя расположение всех планет в любой момент времени и то, как они вытягивают орбиты друг друга в разных направлениях.

Ученый выяснил, что по мере миграции Юпитера и влияния на орбиту Венеры планета претерпела катастрофические изменения климата, нагреваясь, а затем остывая и теряя воду в атмосфере.

В конечном счете, говорит Кейн, важно понять, что случилось с Венерой, планетой, которая когда-то имела подходящие условия для формирования жизни, а теперь разогрета до 427 градусов по Цельсию.

"Я сосредотачиваюсь на различиях между Венерой и Землей и на том, что пошло не так с Венерой, чтобы мы могли понять, насколько Земля пригодна для жизни и что мы можем сделать, чтобы как можно лучше ухаживать за этой планетой", — заключает ученый.