NASA успешно запустила в космос украинско-американскую ракету Antares

В ночь на субботу 3 октября в США состоялся успешный запуск ракеты Antares, собранного с участием специалистов украинского КБ Южное.

Пуск был осуществлен в 4:16 по киевскому времени с космодрома на острове Уоллопс, штат Вирджиния. Грузовой аппарат Cygnus направляется к Международную космическую станцию с около 3,6 тоннами груза.

Об этом информирует на своей странице в фейсбук украинское конструкторское бюро "Южное", а также – NASA.

Друзья, сегодня состоялся уже третий в этом году успешный пуск ракеты-носителя, созданной при участии предприятий космической отрасли Украины! - говорится в сообщении украинского КБ.

Видео запуска:

Основная конструкция первой ступени ракетоносителя разработана украинским конструкторским бюро "Южное" и изготавливается на "Южном машиностроительном заводе имени Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний.

Как добавили в посольстве Украины в США, для своевременной подготовки ракеты к запуску в апреле этого года в США прибыла команда специалистов из украинских космических предприятий.

На космодроме во время запуска ракеты находился посол Украины в США Владимир Ельченко.

#Україна підтверджує свій статус надійного партнера #США у галузі дослідження космосу. Сьогодні доказом цьому став черговий запуск ракети-носія “Антарес” - проєкт, над яким вже декілька років спільно працюють америк. та укр. космічні підприємства. https://t.co/OK8JJf374j pic.twitter.com/7ahS7vdUKN — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) October 3, 2020

"Украина подтверждает свой статус надежного партнера США в области исследования космоса", – отметили в посольстве.