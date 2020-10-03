Какие собаки смогут распознать коронавирус по запаху и почему их нельзя купить (Фото)

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Суббота, 03.10.2020
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Обновлено 18:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Искать людей, инфицированных коронавирусом COVID-19, могут специально обученные собаки породы шалайка.

Шалайка (собака Сулимова, шакалайка, шабака, квартерон) - гибрид шакала и собаки, выведенный российским специалистом в области кинологии, биологом Климом Сулимовым.

С помощью этих породистых собак можно быстрее находить зараженных в толпе и изолировать. Таким образом инфицированные будут меньше контактировать с окружающими, что снизит риск заражения.

Первоначально для скрещивания были взяты ненецкая лайка и среднеазиатский шакал обыкновенный. Шалайки отличаются выносливостью, хорошим нюхом и небольшими размерами. Они также могут распознавать людей с онкологическими заболеваниями.

Шалайка

Собаки Сулимова бесстрашные, храбрые, активные. Они очень подвижные и энергичные, поэтому нуждаются в постоянных физических нагрузках. В раннем возрасте щенки очень игривы, а когда подрастают, становятся очень серьезными и суровыми.

Шалайки

Шалайку купить нельзя, да и не стоит ее заводить в качестве домашнего питомца.

Сулимов так охарактеризовал собственную породу: "Мои собаки сочетают способности лаек, способных работать при температурах около −70 °C, со способностями шакалов, которые любят жару до +40 °C".

Напомним, в Украине на утро сегодняшнего дня зафиксировано уже 222 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - в 4,6 тысячи случаев.

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Животные, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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