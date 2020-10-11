Психологи узнали, как подружиться с любимым котом: важный совет

Наконец-то ученые смогли разобраться, как наладить отношения с любимым питомцем.

Кошки имеют репутацию неприветливых к людям животных, особенно по сравнению с собаками. Но если вы обнаружили, что с вашим кошачьим другом трудно установить связь, возможно, вы просто не умеете говорить на их языке. Не бойтесь - новое исследование показало, что это не так уж и сложно. Вам просто нужно больше им улыбаться, сообщает журнал Scientific Reports.

Способы подружиться с кошкой и наладить с ней коммуникацию выяснили ученые из университетов Сассекса и Портсмута. Для этого было проведено два эксперимента.

В одном из них владельцы медленно моргали в метре от 21 кота из 14 разных семей, и четвероногие им отвечали таким же образом.

Для второго эксперимента взяли 24 кошек из 8 семей. Однако на этот раз им подмигивали не их владельцы, а сами ученые, которые раньше никогда не контактировали с ними, животные же отреагировали аналогично.

Исследователи пришли к выводу, что кошки реагируют на прищуривание или медленное моргание. Как оказалось, после таких действий они спокойно подходили даже к незнакомцу.

"Как человеку, который изучал поведение животных и является владельцем кошек, здорово иметь возможность показать, что кошки и люди могут общаться именно таким образом", - сказала психолог Карен МакКомб из Университета Сассекса в Великобритании.

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