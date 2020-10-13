Зубы первых млекопитающих рассказали об их образе жизни

Первые млекопитающие Земли проводили свою жизнь более неторопливо, чем их современные собратья, но они жили намного дольше, чем нынешние соразмерные животные.

Используя рентгеновские технологии, палеонтологи изучили окаменелые зубы некоторых из самых ранних млекопитающих Земли, морганукодон (Morganucodon) и кюнеотерий (Kuehneotherium)- насекомоядных животных размером с землеройку.

Они жили на планете около 200 миллионов лет назад в раннем Юрском периоде и встречались на территории современного Уэльса (Великобритания).

Предположительно так выглядел моргунакодон

Эксперты из Бристольского университета Великобритании и Хельсинкского университета Финляндии изучили годовые кольца в лунках зубов млекопитающих и обнаружили, что эти животные жили до 14 лет. Современные животные такого же размера, такие как мыши и землеройки, в дикой природе обычно имеют продолжительность жизни от одного до двух лет.

"Мы реконструировали корни зубов в цифровом виде, и модели показали, что Morganucodon жил до 14 лет, а Kuehneotherium - до девяти лет. Это ошеломительно, поскольку это намного дольше, чем один-три года, которые мы ожидали увидеть", - говорится в заявлении научного сотрудника Бристольского университета доктора Элис Ньюхэм.

"Есть веские доказательства того, что предки млекопитающих начали становиться теплокровными с поздней перми, более 270 миллионов лет назад, но даже 70 миллионов лет спустя наши предки все еще напоминали по образу жизни современных рептилий, нежели млекопитающих", - добавил он.

Тем не менее, хотя у млекопитающих был рептильный ритм жизни, эксперты обнаружили доказательства длительных физических нагрузок в костной ткани, которая содержала кровеносные сосуды и жир.

"Мы обнаружили, что в бедренных костях Morganucodon скорость кровотока в кровеносных сосудах была немного выше, чем у ящериц того же размера, но намного ниже, чем у современных млекопитающих. Это говорит о том, что эти ранние млекопитающие сохраняли активность дольше, чем маленькие рептилии, но не могли вести энергичный образ жизни, как современные млекопитающие", - добавил Ньюхэм.