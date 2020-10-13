Зубы первых млекопитающих рассказали об их образе жизни

Используя рентгеновские технологии, палеонтологи изучили окаменелые зубы некоторых из самых ранних млекопитающих Земли, морганукодон (Morganucodon) и кюнеотерий (Kuehneotherium)- насекомоядных животных размером с землеройку.
Они жили на планете около 200 миллионов лет назад в раннем Юрском периоде и встречались на территории современного Уэльса (Великобритания).
Предположительно так выглядел моргунакодон
Эксперты из Бристольского университета Великобритании и Хельсинкского университета Финляндии изучили годовые кольца в лунках зубов млекопитающих и обнаружили, что эти животные жили до 14 лет. Современные животные такого же размера, такие как мыши и землеройки, в дикой природе обычно имеют продолжительность жизни от одного до двух лет.
"Мы реконструировали корни зубов в цифровом виде, и модели показали, что Morganucodon жил до 14 лет, а Kuehneotherium - до девяти лет. Это ошеломительно, поскольку это намного дольше, чем один-три года, которые мы ожидали увидеть", - говорится в заявлении научного сотрудника Бристольского университета доктора Элис Ньюхэм.
"Есть веские доказательства того, что предки млекопитающих начали становиться теплокровными с поздней перми, более 270 миллионов лет назад, но даже 70 миллионов лет спустя наши предки все еще напоминали по образу жизни современных рептилий, нежели млекопитающих", - добавил он.
Тем не менее, хотя у млекопитающих был рептильный ритм жизни, эксперты обнаружили доказательства длительных физических нагрузок в костной ткани, которая содержала кровеносные сосуды и жир.
"Мы обнаружили, что в бедренных костях Morganucodon скорость кровотока в кровеносных сосудах была немного выше, чем у ящериц того же размера, но намного ниже, чем у современных млекопитающих. Это говорит о том, что эти ранние млекопитающие сохраняли активность дольше, чем маленькие рептилии, но не могли вести энергичный образ жизни, как современные млекопитающие", - добавил Ньюхэм.