"Даже камеры с СССР остались": сеть насмешил запуск ракеты с Байконура на МКС (видео)

14 октября С космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17".

Ракета с экипажем, в состав которого вошли три человека - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс, должна состыковаться с МКС в 11:52 мск.

Отметим, что экипаж взял с собой на борт игрушечного космонавта Юру, который является символом советского космонавта Юрия Гагарина. Игрушка выполнит функцию индикатора невесомости.

Космонавты проведут в космосе 177 суток. За это время они должны провести 55 научных исследований и экспериментов и совершить два выхода в открытый космос. Экипаж также должен будет найти место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда».

Предлагаем Вам посмотреть видео запуска ракеты.

Сеть неоднозначно отреагировала на запуск ракеты. Многие пользователи отметили, что съемка видео могла бы быть и получше в 21 веке. "Что с камерой? Еще не освоили технологию?", "съёмки 84-го или какой год?" - пишут под видео.

Да и в принципе комментарии о запуске больше негативные. Пользователи отмечают, что в сравнении с запусками Илона Маска - запуск "Союза" выглядит очень устарело - "Мда, в сравнении с запусками Маска - выглядит убого", "Как-то после просмотра пуска SpaceX выглядит это все устаревшим".

Ранее, "Телеграф" писал, что 3 октября в США NASA успешно запустило в космос украинско-американскую ракету.