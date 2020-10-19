Ученый предупредил о падении на Землю астероида и рассказал, когда этого ожидать

Космический камень - астероид 2018VP1, мчится к Земле со скоростью более 25000 миль/час.
Пугающий размер "с холодильник" только на словах страшен. По "космическим меркам" астероид размером в 198 см для планеты никакой опасности не несет.
Врезаться в Землю астероид может 2 ноября, как раз накануне президентских выборов в США.
"Если конец света наступит в 2020 году, то это не будет ошибкой вселенной", — написал ученый на своей страничке в Instagram.
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Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 25,000 mi/hr. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It may buzz-cut Earth on Nov. 2, the day before the Presidential Election. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ But it’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe.
Отметим, что NASA сообщало, что вероятность столкновения астероида 2018 VP1 с Землей не превышает 0,41%. По данным астрономов, он пролетит в 384 тысячах километров от Земли.
Ранее, "Телеграф" писал, что Европейское космическое агентство (ESA) совместно с NASA будут бороться с астероидами - агенства анонсировали проект, призванный защитить Землю от опасных космических тел.