Ученый предупредил о падении на Землю астероида и рассказал, когда этого ожидать

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон сообщил, что к Земле приближается астероид, размером с холодильник.

Космический камень - астероид 2018VP1, мчится к Земле со скоростью более 25000 миль/час.

Пугающий размер "с холодильник" только на словах страшен. По "космическим меркам" астероид размером в 198 см для планеты никакой опасности не несет.

Врезаться в Землю астероид может 2 ноября, как раз накануне президентских выборов в США.

"Если конец света наступит в 2020 году, то это не будет ошибкой вселенной", — написал ученый на своей страничке в Instagram.

Отметим, что NASA сообщало, что вероятность столкновения астероида 2018 VP1 с Землей не превышает 0,41%. По данным астрономов, он пролетит в 384 тысячах километров от Земли.

Ранее, "Телеграф" писал, что Европейское космическое агентство (ESA) совместно с NASA будут бороться с астероидами - агенства анонсировали проект, призванный защитить Землю от опасных космических тел.