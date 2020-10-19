Ученый предупредил о падении на Землю астероида и рассказал, когда этого ожидать

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Обновлено 22:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон сообщил, что к Земле приближается астероид, размером с холодильник.

Космический камень - астероид 2018VP1, мчится к Земле со скоростью более 25000 миль/час. 

Пугающий размер "с холодильник" только на словах страшен. По "космическим меркам" астероид размером в 198 см для планеты никакой опасности не несет. 

Врезаться в Землю астероид может 2 ноября, как раз накануне президентских выборов в США.

"Если конец света наступит в 2020 году, то это не будет ошибкой вселенной", — написал ученый на своей страничке в Instagram.

Отметим, что NASA сообщало, что вероятность столкновения астероида 2018 VP1 с Землей не превышает 0,41%. По данным астрономов, он пролетит в 384 тысячах километров от Земли. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Европейское космическое агентство (ESA) совместно с NASA будут бороться с астероидами - агенства анонсировали проект, призванный защитить Землю от опасных космических тел.

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Космос, Наука, Астероид.

Автор:

Телеграф
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