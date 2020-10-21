Беспрецедентная детальность: создан микроскоп с неограниченным разрешением

Возможно это позволит увидеть мир под новым углом.

Исследователи из Лаборатории квантовой оптики физического факультета Варшавского университета вместе с учеными из Института науки Вейцмана в Израиле смогли создать микроскоп, у которого нет предела разрешающей способности.

Разработка описана в журнале Optica.

Новая модификация микроскопа работает на основе уже известного метода сканирующего микроскопа изображений (ISM). Таким образом вычисляются корреляции интенсивностей, обнаруженных несколькими детекторами. В связи с этим измерение корреляций n-го порядка увеличивает разрешение в 2n раза, соответственно новый метод работы микроскопа не имеет предела разрешающей способности.

По мнению ученых, новый способ требует низких затрат, нужен только конфокальный микроскоп, в котором необходимо заменить фотоумножитель на матричный детектор.

Так можно создать микроскоп с беспрецедентной детальностью, в четыре раза превышающей дифракционный предел.

Напомним, ранее ученые нашли способ устанавливать подлинность виски с помощью лазера.