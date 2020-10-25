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Ученые еще раз доказали теорию Дарвина на примере пенсионеров и шимпанзе

Ученые еще раз доказали теорию Дарвина на примере пенсионеров и шимпанзе
Обновлено 10:56 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Когда люди стареют, они отдают предпочтение общению с близкими людьми, с которыми установились позитивные отношения, чем перед новыми знакомствами. Ученые из Гарвардского университета заметили, что подобное поведение просматривается и у шимпанзе.

Стареющие самцы шимпанзе больше «общаются» с важными социальными партнерами, в то время как у молодых самцов более свободные отношения.

Статья с результатами исследования опубликована в научном журнале Science.

Ученые отмечают, что данное поведение подвигнуто механизмом, подобным на человеческое чувство смертности. Однако результаты исследования предполагают, что у приматов этот механизм более глубокий.

Для исследования ученые выбрали пожилых представителей шимпанзе и относительно молодых приматов и провели наблюдение за тем, как они коммуницируют друг с другом.

В результате исследования оказалось, что пожилые приматы общаются со своими сверстниками немного иначе, чем молодые особи. У молодых - круг общения больше, они ухаживают друг за другом, ничего не ожидая взамен. А вот у пожилых все наоборот - мало друзей, но отношения с ними более теплые.

Один из авторов исследования, профессор Ричард Рэнгэм отмечает, что такое поведение приматов очень схоже к человеческим отношениям, так как люди в возрасте тоже тщательнее выбирают друзей.

Утверждать, что эта психологическая особенность людей и шимпанзе имеет нейрофизиологическую и генетическая связь, исследователи пока не берутся.

Ранее, "Телеграф" писал, что домашние питомцы могут улучшить психическое здоровье людей на самоизоляции, снизив уровень стресса.

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Наука, Шимпанзе, Теория Дарвина.

Автор:

Телеграф
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