Скачать
Воскресенье, 25.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Местные выборы-2020: главные события, результаты и реакция соцсетей
Местные выборы-2020: главные события, результаты и реакция соцсетей
Экзитпол на выборах мэра Киева: первые результаты
Экзитпол на выборах мэра Киева: первые результаты
Главные события недели: историческая победа "Шахтера", выборы в Украине и прорыв Азербайджана в Нагорном Карабахе
Главные события недели: историческая победа "Шахтера", выборы в Украине и прорыв Азербайджана в Нагорном Карабахе
УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины 25 октября (видео)
УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины 25 октября (видео)

Купание в холодной воде может защитить мозг от деменции

Купание в холодной воде может защитить мозг от деменции
Обновлено 21:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Исследователи, наблюдающие за пловцами, которые регулярно занимаются в холодной воде, обнаружили у них повышенный уровень белка "холодового шока" - RBM3. Об этом сообщает Daily Mail.

Обновление этого белка в кровотоке организма - это хорошо, потому что он восстанавливает жизненно важные связи в мозгу, надолго предотвращая старение.

Ученые из Кембриджского университета, которые подробно изучили связь между деменцией и белком "холодного шока", говорят, что их исследования показывают, что лекарство, которое может вызвать выработку этого белка, может предотвратить начало деменции на годы.

Продукты, которые способны остановить деменцию
Продукты, которые способны остановить деменциюЧитать полностью

Профессор Джованна Маллуччи, руководившая научным проектом, предупредила, что погружение в холодную воду, безусловно, не является возможным лечением деменции, потому что риски резкого падения температуры могут намного перевесить преимущества. Гипотермия может вызывать отключение жизненно важных органов и нерегулярное сердцебиение, что подвергает больных риску смерти.

Она сказала, что миссия состоит в том, чтобы найти лекарство, которое может вызвать выработку этого протеина и защитить мозг. "Если замедлить развитие деменции хотя бы на пару лет для всего населения, это окажет огромное влияние на экономику и здоровье", - сказал профессор Маллуччи.

Белок "холодового шока" был идентифицирован в 2015 году. Тогда обычных мышей и мышей, страдающих деменцией или прионным заболеванием (белки мозга вызывают необратимое повреждение органа), охлаждали до 16-18°C в течение 45 минут. Ученые обнаружили, что уровень RBM3 повышался у обычных мышей и позволял им восстанавливать синапсы, что свидетельствует о ключевой роли белка. Однако у мышей с болезнью Альцгеймера и прионной болезнью они не смогли достичь такого же результата.

Ученые заявили, что их работа, опубликованная в журнале Nature, предполагает, что этот белок можно использовать для замедления развития деменции. Но необходимы дальнейшие испытания, чтобы доказать, что данные результаты будут также эффективно работать на людях.

Ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионеры и шимпанзе одинаковым способом выбирают себе друзей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Исследование, Старение, Деменция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во сколько сегодня начинаются выборы в Украине
02 Надувание шариков и лежание на животе: врач объяснила, нужно ли это больным с коронавирусом
03 Сеть насмешило фото, как Зеленский отвечает на собственные "5 вопросов"
04 Ставки растут: появился подробный анализ и карта боев в Карабахе
05 Кто выигрывает местные выборы в Киеве: последние данные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Референдум&quot; Зеленского: появились данные экзитпола
"Референдум" Зеленского: появились данные экзитпола
Итоги 25 октября: местные выборы, перевод часов и протесты в Беларуси
Итоги 25 октября: местные выборы, перевод часов и протесты в Беларуси
Прикольные картинки и открытки для поздравления на День автомобилиста
Прикольные картинки и открытки для поздравления на День автомобилиста
Instagram удалил страницу умершего Дмитрия Стужука, на которую подписано больше миллиона человек
Instagram удалил страницу умершего Дмитрия Стужука, на которую подписано больше миллиона человек
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь