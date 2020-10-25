Купание в холодной воде может защитить мозг от деменции

Исследователи, наблюдающие за пловцами, которые регулярно занимаются в холодной воде, обнаружили у них повышенный уровень белка "холодового шока" - RBM3. Об этом сообщает Daily Mail.

Обновление этого белка в кровотоке организма - это хорошо, потому что он восстанавливает жизненно важные связи в мозгу, надолго предотвращая старение.

Ученые из Кембриджского университета, которые подробно изучили связь между деменцией и белком "холодного шока", говорят, что их исследования показывают, что лекарство, которое может вызвать выработку этого белка, может предотвратить начало деменции на годы.

Профессор Джованна Маллуччи, руководившая научным проектом, предупредила, что погружение в холодную воду, безусловно, не является возможным лечением деменции, потому что риски резкого падения температуры могут намного перевесить преимущества. Гипотермия может вызывать отключение жизненно важных органов и нерегулярное сердцебиение, что подвергает больных риску смерти.

Она сказала, что миссия состоит в том, чтобы найти лекарство, которое может вызвать выработку этого протеина и защитить мозг. "Если замедлить развитие деменции хотя бы на пару лет для всего населения, это окажет огромное влияние на экономику и здоровье", - сказал профессор Маллуччи.

Белок "холодового шока" был идентифицирован в 2015 году. Тогда обычных мышей и мышей, страдающих деменцией или прионным заболеванием (белки мозга вызывают необратимое повреждение органа), охлаждали до 16-18°C в течение 45 минут. Ученые обнаружили, что уровень RBM3 повышался у обычных мышей и позволял им восстанавливать синапсы, что свидетельствует о ключевой роли белка. Однако у мышей с болезнью Альцгеймера и прионной болезнью они не смогли достичь такого же результата.

Ученые заявили, что их работа, опубликованная в журнале Nature, предполагает, что этот белок можно использовать для замедления развития деменции. Но необходимы дальнейшие испытания, чтобы доказать, что данные результаты будут также эффективно работать на людях.

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