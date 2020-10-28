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Ученые создали самую маленькую лодку в мире: она поместится на человеческом волосе (Фото, Видео)

Ученые создали самую маленькую лодку в мире: она поместится на человеческом волосе (Фото, Видео)
Обновлено 04:09 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pubs.rsc.org

Физики Лейденского университета в Нидерландах смогли распечатать самую маленькую лодку в мире. 

Конструкция получила название Benchy, ее длина составляет лишь 30 микронов, что на треть меньше толщины человеческого волоса. 

Ученые отмечают, что сделано это было в основном ради веселья, но также это поможет установить, как различные микроорганизмы, включая бактерий, могут перемещаться сквозь различные жидкости. 

Для печати объекта исследователи воспользовались коммерческим 3D-микропринтером Nanoscribe. 

Процесс печати называется двухфотонной полимеризацией или 2PP - трехмерные отпечатки создаются внутри капли с материалом, которому придают форму и прочность посредством точных лазеров. 

"Управляя лазером через капельку, мы можем создать любую нужную нам форму. Так как печать происходит внутри капли, и мы печатаем слой за слоем, мы можем создавать даже небольшие открытые пространства", - отмечает исследователь Даниэла Крафт.

На печати лодки дело не закончилось, помимо нее были созданы и другие формы, включая спираль диаметром в 5 микрон. С их помощью ученые смогут измерить скорость движения различных частиц. 

Эта технология 3D-печати открывает много возможностей для создания очень специфических форм для эмуляции биологических объектов или оптимизации их движения через жидкости.

"В конечном счете, это позволит лучше контролировать и проектировать поведение множества объектов и веществ", - добавили ученые.

Как сообщалось ранее, ученые из Польши и Израиля смогли создать микроскоп с неограниченным разрешением

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Физика, 3D печать.

Автор:

Телеграф
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